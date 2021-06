Final Fantasy 9: in lavorazione una serie animata per bambini

Cyber Group Studios, una compagnia francese che si occupa di cartoni animati, ha stretto un accordo con Square Enix per la realizzazione di una serie televisiva animata tratta nientemeno che da Final Fantasy 9.

Square Enix parteciperà alla produzione e allo sviluppo del progetto, mentre Cyber Group Studios si occuperà della realizzazione, della distribuzione globale, delle licenze e dell'oggettistica. La serie sarà indirizzata ai ragazzi tra i nove e i tredici anni.

Intervistato da Kidscreen, Pierre Sissmann, il CEO di Cyber Group Studios, ha dichiarato che la compagnia presenterà il progetto alle varie emittenti e siti di streaming nei prossimi mesi, con l'obiettivo di avviare la produzione a fine 2021 o, al massimo, a inizio 2022.

Intanto che aspettiamo l'arrivo della serie, faremmo tutti cosa buona e giusta rigiocando a Final Fantasy IX, disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam), sistemi iOS e sistemi Android, oltre che per PS1. Volendo è giocabile anche in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X e S, quindi non ci sono davvero scuse per non farlo.