Horizon Zero Dawn in forte sconto su Steam scala la top 10

Horizon Zero Dawn è in forte sconto su Steam, dove potete acquistarlo per 29,99€ anziché 49,99€. Pagare il 40% in meno non fa mai male, soprattutto per un gioco di questa qualità. Oltretutto l'offerta sembra aver fatto davvero bene al titolo di Guerrilla Games, che è tornato a occupare le prime posizioni della top 10 globale di Steam per vendite, contendendosi il primo posto con l'appena lanciato Dungeons & Dragons: Dark Alliance.

Horizon Zero Dawn su Steam

Vivi il viaggio leggendario di Aloy e svela i misteri di un mondo dominato da letali Macchine.

Emarginata dalla sua tribù, la giovane cacciatrice combatte per scoprire il suo passato, svelare il suo destino... e fermare una minaccia per il futuro.

Scatena attacchi strategici e devastanti contro Macchine uniche e tribù rivali in un mondo aperto ricco di vita e pericoli.

Horizon Zero Dawn è un pluripremiato GdR d'azione e la Complete Edition per PC include la gigantesca espansione The Frozen Wilds, con abilità, armi, Macchine e luoghi nuovi.

INCLUDE: