AMD prepara il refresh delle CPU Zen 5: arrivano Ryzen 7 9750X e Ryzen 5 9650X con TDP da 120W

AMD prepara due nuove CPU Ryzen 9000 basate su Zen 5: Ryzen 7 9750X e Ryzen 5 9650X. Offrono frequenze più alte e TDP da 120W rispetto ai modelli precedenti.

AMD si prepara ad ampliare la propria offerta desktop con due nuovi processori basati sull'architettura Zen 5, appartenenti alla famiglia Ryzen 9000. Si tratta dei modelli Ryzen 7 9750X e Ryzen 5 9650X, versioni refresh progettate per offrire frequenze più elevate e maggiori prestazioni rispetto ai modelli precedenti. Il Ryzen 7 9750X è una CPU a 8 core e 16 thread, con una frequenza base di 4,2 GHz e un boost che raggiunge i 5,6 GHz. Rispetto al Ryzen 7 9700X, mantiene lo stesso numero di core e cache, ma introduce un incremento di 400 MHz nella frequenza base e di 100 MHz nel boost. Una delle differenze più rilevanti è il TDP, che passa da 65W a ben 120W, indicando una maggiore richiesta energetica ma anche un potenziale aumento delle prestazioni.

La struttura dell'AMD Ryzen 5 9650X Il Ryzen 5 9650X, invece, offre 6 core e 12 thread, con una frequenza base di 4,3 GHz e un boost fino a 5,5 GHz. Anche in questo caso, il confronto con il Ryzen 5 9600X evidenzia un incremento di 400 MHz nella base e 100 MHz nel boost, mantenendo invariata la configurazione di core e cache. Anche questo modello adotta un TDP di 120W, segnando un netto salto rispetto ai 65W iniziali della generazione precedente. Nuovi benchmark svelano la potenza di AMD Ryzen 9 Medusa Point: prestazioni superiori nonostante frequenze più basse Entrambe le CPU supportano memoria DDR5-5600 e includono una grafica integrata basata su RDNA 2, rendendole soluzioni versatili per sistemi moderni. Il refresh sembra puntare soprattutto sull'aumento delle frequenze operative piuttosto che su cambiamenti architetturali profondi.