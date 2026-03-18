Disney Epic Mickey Rebrushed, Destroy All Humans! 1 e 2 arrivano su Nintendo Switch 2

Il primo a debuttare sulla nuova console sarà Destroy All Humans!, in uscita il 23 giugno . Parliamo del remake del 2020 per PS4, Xbox, Switch e PC , che riportava in vita il classico del 2005 con grafica rinnovata tramite Unreal Engine 4, mantenendo intatti tono irriverente e humor alieno. Nei panni di Crypto‑137, il giocatore semina caos nell'America anni '50 sfruttando armi extraterrestri, poteri psichici e l'iconico disco volante, in un'azione‑avventura modernizzata nelle animazioni, nei controlli e nella resa visiva. Su Nintendo Switch 2 viene garantita una risoluzione fino a 1440p , insieme alla veste grafica introdotta con il rifacimento.

THQ Nordic ha annunciato le versioni Nintendo Switch 2 dei remake Destroy All Humans!, Destroy All Humans! 2: Reprobed e Disney Epic Mickey: Rebrushed, che arriveranno nei negozi durante il corso dei prossimi mesi.

Gli altri giochi THQ Nordic in arrivo su Switch 2

Il secondo titolo in calendario è Destroy All Humans! 2: Reprobed, previsto per il 15 settembre. Anche qui troviamo un comparto grafico ricreato da zero per le piattaforme moderne, mentre l'avventura si conferma un seguito più ampio e distruttivo: nuove armi, poteri psichici potenziati, mappe più estese e un gameplay ulteriormente rifinito, senza rinunciare ai toni sopra le righe della serie. Ecco la nostra recensione. La versione Switch 2 includerà nel prezzo i pacchetti Reprobed: Skin Pack e Reprobed: Challenge Accepted.

Ultimo ma non per importanza, Disney Epic Mickey: Rebrushed approderà su Nintendo Switch 2 il 6 ottobre 2026. Il titolo ripropone in chiave moderna il platform 3D uscito originariamente su Wii nel 2010, aggiornandolo con una grafica rinnovata e diverse migliorie al gameplay. L'avventura segue Topolino mentre esplora Rifiutolandia, un affascinante universo popolato da personaggi e storie Disney quasi dimenticate, ma ancora sorprendentemente vive: un mondo ricco di atmosfere particolari, insidie, segreti e momenti di pura meraviglia. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.

La versione Nintendo Switch 2 manterrà gli aggiornamenti grafici, supporterà la modalità mouse dei Joy-Con 2 e includerà nel prezzo il "Costume Pack".