Nuovi benchmark svelano la potenza di AMD Ryzen 9 Medusa Point: prestazioni superiori nonostante frequenze più basse

Nonostante una frequenza operativa relativamente bassa, intorno ai 2.0-2.1 GHz (con base clock di 2.4 GHz), il processore è in grado di raggiungere punteggi di circa 2300 in single-core e 13.002 in multi-core .

Un altro elemento chiave è il supporto alle istruzioni FP16 AVX-VNNI, rilevato per la prima volta su questa architettura. Questa novità permetterà di accelerare significativamente i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale e al machine learning , migliorando l'efficienza complessiva del sistema.

AMD Ryzen 9 Medusa Point dal punto di vista tecnico

Dal punto di vista tecnico, la APU include 32 MB di cache L3 e 10 MB di cache L2, contribuendo a migliorare la gestione dei dati e le prestazioni generali. Il chip è stato testato su piattaforma Plum-MDS1 con socket FP10 BGA, progettata per dispositivi con consumo compreso tra 28 e 45 watt.

Questi primi dati suggeriscono che Zen 6 potrebbe offrire un notevole salto generazionale, non solo in termini di potenza pura ma anche di efficienza energetica. AMD sembra puntare su un equilibrio tra prestazioni e consumi, sfruttando nuove tecnologie come interconnessioni avanzate e design ibridi. Le APU Medusa Point sono attese ufficialmente per il 2027.