Saros mostra lo sfruttamento delle caratteristiche di PS5 nel nuovo trailer

Saros ha la data di uscita fissata per il 30 aprile su PS5, e in precedenza l'avevamo visto in un video dedicato ai personaggi e un altro video di gameplay con una sparatoria furiosa , mentre qui ci si concentra sullo sfruttamento della console.

Il tema del video potrebbe sembrare quasi ironico, considerando che Saros sembra far parte della nuova politica di Sony che pare non preveda più conversioni su PC, dunque quelle illustrate sono le caratteristiche dell'unica versione che probabilmente vedremo del gioco, ma è interessante comunque vedere come questo sfrutti le possibilità offerte da PS5.

PlayStation e Housemarque hanno pubblicato un nuovo trailer per Saros , lo sparatutto in terza persona ad ambientazione fantascientifica da pare del team PlayStation Studios, che mostra in particolare lo sfruttamento delle caratteristiche di PS5 da parte del gioco.

I pilastri della comunicazione su PS5

Il nuovo trailer di Saros è un ritorno ai capisaldi del marketing di Sony per PS5: il gioco sfrutta infatti le caratteristiche che sono state promosse fin dall'annuncio della console, ovvero audio 3D, feedback aptico e grilletti adattivi del DualSense e gli immancabili caricamenti super veloci.

Oltre a riferire queste caratteristiche, il trailer mostra però ovviamente anche varie sezioni del gioco, con scene di gameplay e d'intermezzo utilizzare per fornire esempi concreti sull'applicazione pratica degli elementi in questione.

Saros è uno sparatutto in terza persona con elementi da action adventure e roguelite dotato anche di una componente narrativa importante, mettendoci nei panni del soldato Soltari Arjun Devraj inviato a investigare sul misterioso pianeta Carcosa.

Alla ricerca di risposte, Arjun esplorerà sempre più a fondo lo strano pianeta, scoprendone i segreti collegati all'antica civiltà che lo popolava.