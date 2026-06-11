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Pearl Abyss ha aggiornato i dati di vendita di Crimson Desert

Pearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert ha raggiunto un nuovo traguardo in fatto di vendite mondiali in soli tre mesi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/06/2026
Un personaggio di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
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Crimson Desert continua a macinare vendite su vendite, forte anche dei numerosi aggiornamenti ricevuti dal lancio fino a oggi. Pearl Abyss ha annunciato che ha superato quota sei milioni di copie vendute in tutto il mondo nell'arco di tre mesi, confermando l'ottimo andamento commerciale del titolo, nonché l'interesse continuo dei giocatori.

Vendite continue

Per celebrare il traguardo, lo studio ha voluto ringraziare la community con un messaggio dedicato ai giocatori: "Le vostre avventure e le vostre storie continuano a rendere il viaggio di Crimson Desert ancora più speciale. Ancora una volta, grazie a ogni Greymane che è entrato a Pywel e ha vissuto il mondo di Crimson Desert a modo suo".

Pubblicato il 19 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam ed Epic Games Store, il gioco aveva già fatto registrare un avvio particolarmente positivo. Le vendite avevano infatti superato i due milioni di copie nelle prime 24 ore dal lancio, raggiungendo poi i tre milioni entro il 24 marzo, i quattro milioni il 31 marzo e i cinque milioni il 15 aprile.

Crimson Desert ha ricevuto un nuovo aggiornamento: la patch 1.10 porta diverse novità Crimson Desert ha ricevuto un nuovo aggiornamento: la patch 1.10 porta diverse novità

Il nuovo traguardo conferma che, pur a fronte di un rallentamento fisiologico delle vendite, l'interesse per il gioco è ancora alto e che, probabilmente ci saranno dei grossi ritorni di fiamma in occasione di offerte dedicate, magari durante il periodo dei saldi di Steam.

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