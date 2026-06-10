Frontier ha annunciato un nuovo gioco della serie Planet misterioso: tutti cercano di indovinare quale sia

Frontier Developments sta lavorando a Planet Zoo 2 e alla prima espansione di Jurassic World Evolution 3, ma pare che questo non sia tutto quello che il team sta producendo.
Pare infatti che Frontier Developments si stia occupando di un nuovo gioco gestionale e pare anche che non sia un seguito di una serie nota.
Cosa sappiamo del nuovo gioco
Secondo quanto indicato dall'Head of Player Engagement Richard Stephenson su Discord e poi confermato dal report sui risultati finanziari della compagnia, Frontier Developments ha "iniziato i lavori su un gioco della serie Planet completamente nuovo, che ha tutte le caratteristiche più familiari che amate della serie Planet, ma una ambientazione completamente nuova rispetto a Planet Coaster o Planet Zoo."
Secondo Stephenson, il nuovo gioco di Frontier Developments "combina nuovamente il nostro amore per la creatività, la gestione e una profonda simulazione". Sappiamo anche che la nuova IP è prevista per l'anno fiscale 2028, ovvero tra maggio 2027 e maggio 2028, secondo il calendario fiscale della compagnia.
Ovviamente i fan hanno subito iniziato a pensare a cosa potrebbe essere questo nuovo gioco. I temi alla base di un nuovo Planet possono essere molteplici, come un Planet Resort, Planet Museum o persino un Planet Studio dedicato al mondo del cinema.
Purtroppo dovremo attendere conferme ufficiali per avere un'idea precisa. Fino ad allora, diteci, che tipo di Planet vorreste?
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