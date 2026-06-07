Planet Zoo 2 svela il gameplay al PC Gaming Show 2026

Planet Zoo 2 è previsto per il 13 ottobre 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S .

È andato in onda il PC Gaming Show 2026, che ci ha mostrato un trailer di Planet Zoo 2 , il gioco gestionale nel quale dobbiamo gestire il nostro zoo (e renderlo remunerativo) oltre a rendere di nuovo abitabili riserve naturali in giro per il mondo.

Il trailer di Planet Zoo 2

Il video di Planet Zoo 2 mostrato al PC Gaming Show 2026 ci presenta rapidamente una serie di meccaniche di gioco, tipiche del genere.

Le principali novità sono la possibilità di gestire acquari (dovete pulirli, sia chiaro) e aree dedicate ai nostri amici alati (le aquile non sono sempre amichevoli, ma avete capito), con ampi spazi per permettere loro di volare, coperti da reti di sicurezza.

In Planet Zoo 2 potremo quindi curare animali terrestri, volatili e anche specie acquatiche. L'obiettivo sarà anche riportarli in natura, nelle riserve naturali, curando la loro salute.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Planet Zoo.