Rompete l'assedio, perché Stronghold 4 è stato annunciato

Al PC Gaming Show 2026 è stato annunciato a sorpresa Stronghold 4, il nuovo capitolo della celebre serie di strategici dedicati alla costruzione e alla gestione di castelli. È stato presentato come uno strategico in tempo reale a forte vocazione narrativa, che funge da prequel rispetto agli eventi raccontati nel primissimo Stronghold.

L'obiettivo dichiarato dagli sviluppatori è un ritorno alle origini, con l'Inghilterra medievale come ambientazione.

La campagna principale seguirà le vicende di Penryn di Wethel, un semplice pastore la cui vita viene stravolta, costringendolo ad assumere il ruolo di leader militare. La storia lo vedrà guidare le proprie forze verso l'ottenimento del cavalierato, in un viaggio che affiancherà personaggi inediti a volti storici della saga. Il team di sviluppo ha inoltre confermato alcuni doppiatori: Ben Starr, Samantha Béart, Walles Hamonde e Harry McEntire.

Sul fronte del gameplay, Stronghold 4 riprenderà le meccaniche classiche del franchise, chiedendo al giocatore di bilanciare lo sviluppo dell'economia interna del castello con l'arte dell'assedio e della difesa. Tra le novità principali figura l'introduzione di un sistema meteorologico dinamico capace di influenzare direttamente l'esito delle partite. Le precipitazioni nevose, ad esempio, rallenteranno la crescita delle colture agricole, mentre la pioggia battente ridurrà l'efficacia e la gittata degli arcieri.

Oltre a confrontarsi con lord rivali e bande di fuorilegge, i giocatori dovranno quindi gestire l'impatto del clima e organizzare la costruzione di trappole e strutture difensive. Infine, le battaglie e le fasi di assedio si svolgeranno su mappe di grandi dimensioni : le più grandi mai realizzate all'interno del franchise.