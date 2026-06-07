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Star Trek: Outposts Unknown ci porta dove nessuno è mai giunto prima, su PC

Dall'universo di Star Trek arriva Star Trek: Outposts Unknown, una specie di city builder strategico che ci consente di costruire e gestire avamposti spaziali minacciati.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/06/2026
Il capitano di Star Trek: Outpost Unknown

Spazio: ultima frontiera, almeno per quanto riguarda gli adattamenti videoludici di Star Trek, a quanto pare. Dal PC Gaming Show è infatti arrivato il trailer di presentazione di Star Trek: Outposts Unknown, una sorta di city builder strategico incentrato sulla celebre serie fantascientifica.

Sviluppato da Magic Fuel Games e pubblicato da Playstack, Star Trek: Outposts Unknown ci pone nei panni di un Capitano alle prese con un grosso problema che minaccia la sopravvivenza di un avamposto spaziale, costringendoci a dare fondo alle nostre capacità gestionali e strategiche.

Il gioco si incentra dunque sulla costruzione e gestione di un avamposto costantemente minacciato, con la necessità dunque di far fronte alle esigenze di base di questo e di mantenerlo al sicuro.

La gestione di un avamposto spaziale

In Star Trek: Outposts Unknown ci troviamo dunque al comando di un avamposto ai confini dello spazio conosciuto, che improvvisamente viene messo a rischio dall'emergere di una minaccia chiamata "The Rift", una sorta di anomalia sconosciuta.

Non è chiaro di cosa si tratti, ma viene descritta come "una misteriosa forza cosmica che minaccia un nuovo alleato" e che dunque ci costringe a entrare in azione.

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Come vediamo nel video, i coloni sono costretti a combattere contro quelli che sembrano fenomeni atmosferici straordinari e altre possibili minacce, facendo fronte a numerosi inconvenienti.

Tutto questo costringe a dosare precisamente risorse e azioni da compiere, cercando di costruire e gestire al meglio le strutture in modo che la colonia possa sopravvivere.

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