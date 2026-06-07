Il nuovo trailer di There Are No Ghosts at the Grand svela il periodo di uscita su PC, Xbox e Game Pass

There Are No Ghosts at the Grand, il peculiare mix tra simulatore di pulizie, musical e mistero soprannaturale, è tornato a mostrarsi durante il PC Gaming Show.
Per l'occasione il team di Friday Sundae ha pubblicato un nuovo trailer che restringe la finestra di lancio: il gioco è ora previsto per il quarto trimestre del 2026 su Xbox Series X|S, PC e all'interno dei cataloghi PC e Xbox Game Pass.
Un mix tra pulizie, musical e paranormale
In There Are No Ghosts at the Grand vestiamo i panni di Chris David, che eredita un vecchio hotel decadente con l'obiettivo di riportarlo al suo antico splendore in 30 giorni. Ma dietro la facciata gestionale si nasconde la vera missione: Chris è un investigatore del paranormale deciso a scoprire la natura della presenza malvagia che infesta l'hotel, forse legata alla scomparsa del padre.[embed yt=SCedwWc9iyM
Di giorno si restaurano stanze e si interagisce con gli eccentrici abitanti della città - incluso un gatto parlante - mentre di notte si esplorano gli ambienti alla ricerca di indizi, si risolvono enigmi e si indaga sull'entità oscura che domina la struttura. Per chi vuole provarlo, su Steam è disponibile una demo gratuita.
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