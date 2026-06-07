Il nuovo trailer di There Are No Ghosts at the Grand svela il periodo di uscita su PC, Xbox e Game Pass

There Are No Ghosts at the Grand, il peculiare mix tra simulatore di pulizie, musical e mistero soprannaturale, è tornato a mostrarsi durante il PC Gaming Show.

Per l'occasione il team di Friday Sundae ha pubblicato un nuovo trailer che restringe la finestra di lancio: il gioco è ora previsto per il quarto trimestre del 2026 su Xbox Series X|S, PC e all'interno dei cataloghi PC e Xbox Game Pass.