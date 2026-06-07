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Control Resonant, gli sviluppatori parlano del gioco in un video

Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo video diario dedicato a Control Resonant in occasione del PC Gaming Show.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/06/2026
Un artwork di Control Resonant
Control Resonant
Control Resonant
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In occasione del PC Gaming Show, gli sviluppatori di Remedy Entertainment hanno pubblicato un video diario in cui parlano di Control Resonant, delle differenze rispetto al primo capitolo della serie e delle sfide che queste novità hanno comportato.

Come sappiamo, in Control Resonant non controlleremo Jesse Faden bensì suo fratello Dylan, anch'esso una persona dotata di poteri paranormali ma diversi rispetto alla sorella, e soprattutto supportati da una nuova arma modulare.

Quest'ultima non è stata progettata per gli attacchi dalla distanza, bensì per gli scontri corpo a corpo: un dettagio che rivoluziona l'intero gameplay di questo sequel, che punta quindi su di un'azione molto diversa, a breve distanza e viscerale.

Control Resonant si mostra al Summer Game Fest 2026 con un trailer da brividi Control Resonant si mostra al Summer Game Fest 2026 con un trailer da brividi

Le parole degli sviluppatori sono state accompagnate da diverse sequenze in-game in cui vediamo Dylan affrontare diversi nemici con il suo devastante strumento, eseguendo anche delle dolorose finisher.

Un'esperienza diversa

Lo scorso marzo abbiamo visto in anteprima Control Resonant e siamo rimasti positivamente colpiti dal lavoro svolto da Remedy Entertainment, specie per quanto concerne l'inedita ambientazione aperta di questo nuovo capitolo.

Il male che dovremo contrastare è infatti riuscito ad aprirsi un varco e a uscire dalle pareti della Oldest House, la sede del Federal Bureau of Control, puntando a conquistare l'intera isola di Manhattan.

Servirà tuttavia ancora un po' di pazienza: Control Resonant sarà disponibile a partire dal 24 settembre nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.

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