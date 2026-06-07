Control Resonant, gli sviluppatori parlano del gioco in un video

In occasione del PC Gaming Show, gli sviluppatori di Remedy Entertainment hanno pubblicato un video diario in cui parlano di Control Resonant, delle differenze rispetto al primo capitolo della serie e delle sfide che queste novità hanno comportato.

Come sappiamo, in Control Resonant non controlleremo Jesse Faden bensì suo fratello Dylan, anch'esso una persona dotata di poteri paranormali ma diversi rispetto alla sorella, e soprattutto supportati da una nuova arma modulare.

Quest'ultima non è stata progettata per gli attacchi dalla distanza, bensì per gli scontri corpo a corpo: un dettagio che rivoluziona l'intero gameplay di questo sequel, che punta quindi su di un'azione molto diversa, a breve distanza e viscerale.

Le parole degli sviluppatori sono state accompagnate da diverse sequenze in-game in cui vediamo Dylan affrontare diversi nemici con il suo devastante strumento, eseguendo anche delle dolorose finisher.