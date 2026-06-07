Serious Sam: Shatterverse torna a mostrarsi al PC Gaming Show 2026

Serious Sam: Shatterverse è previsto per PC, PS5 e Xbox Series X | S . Il periodo di uscita è fissato per un generico 2026 : tramite Steam è possibile iscriversi a una versione di prova.

È andato in onda il PC Gaming Show 2026, che ci ha mostrato un trailer di Serious Sam: Shatterverse , lo sparatutto cooperativo roguelite.

Il trailer di Serious Sam: Shatterverse

Serious Sam: Shatterverse permette di giocare da soli oppure con altri quattro amici. In questa avventura sparatutto roguelite dovremo sfrecciare tra universi in continuo mutamento, mentre accumuliamo una serie di doni per diventare sempre più potenti.

Ovviamente avremo a disponibile un arsenale di armi devastanti, che si sommano a una serie di modificatori che rendono ogni partita differente. Il loop di gioco sarà basato sul morire, ripartire e diventare pian piano più potenti, a ogni nuova partita, anche grazie alla nuova esperienza ottenuta.

+ Ogni giocatore controllerà un Serious Sam di un diverso universo: i personaggi faranno squadra per sconfiggere le orde di Mental. Ovviamente sarà uno scontro violento ed esplosivo.

Ricordiamo che Serious Sam ha compiuto 25 anni e Croteam ha festeggiato con un video.