Company of Heroes - Definitive Edition annunciato al PC Gaming Show

A distanza di quasi vent'anni dall'uscita originale del 2006, Company of Heroes - Definitive Edition celebra uno dei più grandi RTS di sempre. Si tratta di un pacchetto onnicomprensivo che include il gioco base e le due espansioni rilasciate successivamente, Opposing Fronts e Tales of Valor.

L'obiettivo di questa riedizione è adattare il titolo ai sistemi contemporanei, preservandone le meccaniche originali basate su tattiche di squadra e distruzione ambientale. Dal punto di vista tecnico, l'aggiornamento più rilevante è il passaggio ai 64-bit. Questa modifica non solo garantisce la stabilità sui sistemi operativi moderni, ma assicura anche la piena compatibilità con l'ampio catalogo di mod sviluppate dalla community nel corso degli anni.

Sul fronte visivo, la Definitive Edition introduce texture migliorate per le unità e gli ambienti, oltre a un sistema aggiornato per l'illuminazione e le ombre ambientali. Anche i controlli sono stati modernizzati, con l'integrazione del supporto per il layout dei tasti su griglia e la possibilità di impostare scorciatoie personalizzate.

Gli sviluppatori sono intervenuti anche sul bilanciamento e sull'esperienza utente. Tra le novità figurano l'introduzione della retromarcia per i veicoli e un'opzione per il rinforzo automatico delle unità presso il quartier generale. Anche l'Intelligenza Artificiale ha subito delle revisioni per risultare più reattiva, e per i giocatori più esperti è stato aggiunto un nuovo livello di difficoltà denominato "Spietato".