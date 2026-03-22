Serious Sam compie 25 anni, Croteam festeggia con un video

Lo studio di sviluppo Croteam ha pubblicato un video per festeggiare i 25 anni di Serious Sam, che possiamo definire come un Duke Nukem che ce l'ha fatta. "Oggi, il nostro eroe preferito compie ufficialmente 25 anni!" Ha esordito il team di sviluppo nel messaggio ufficiale con l'annuncio dei festeggiamenti.
Un viaggio pieno di caos
Quindi, è stato ripercorso in breve il viaggio compiuto dalla serie, con tutte le sue varie derivazioni: "È stato un viaggio assolutamente pazzesco per Sam. Dal farsi strada tra le sabbie dell'antico Egitto in uno sparatutto in prima persona che ha definito un genere, ad affrontare spin-off indie con visuale dall'alto e a immergersi direttamente nella realtà virtuale, Serious Sam ha assunto molte forme nell'ultimo quarto di secolo. Ma indipendentemente dal contesto in cui lo si mette, è sempre rimasto fedele a sé stesso e ha portato ovunque è andato il caos totale."
"Un brindisi a 25 anni di caos, e alle molte altre avventure in arrivo." ha poi scritto Croteam, preannunciando che la serie non è conclusa. "Celebreremo questo anniversario per tutto l'anno con vari aggiornamenti e sorprese, a partire da oggi. Come parte dei festeggiamenti, condividiamo qualcosa di speciale: un vecchio e polveroso bozzetto dal primissimo gioco di Serious Sam. Potete trovarlo adesso nelle cartelle di installazione di The First Encounter e The Second Encounter, con il nome "Serious Sam Sketchbook."
Ma non finisce qui, perché "la prossima settimana, pubblicheremo gli Oggetti della Community per Serious Sam TFE & TSE! Dopo aver visto quanto avete amato gli oggetti della community di Serious Sam 2, abbiamo pensato che il 25° compleanno di Sam fosse il momento perfetto per riservare lo stesso trattamento ai giochi che hanno dato inizio a tutto. Preparatevi a collezionare Steam Trading Card fantastiche, Cornici Animate per il vostro Avatar, fantastici sfondi per il profilo e molto altro!"