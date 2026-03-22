Serious Sam compie 25 anni, Croteam festeggia con un video

Un viaggio pieno di caos

Quindi, è stato ripercorso in breve il viaggio compiuto dalla serie, con tutte le sue varie derivazioni: "È stato un viaggio assolutamente pazzesco per Sam. Dal farsi strada tra le sabbie dell'antico Egitto in uno sparatutto in prima persona che ha definito un genere, ad affrontare spin-off indie con visuale dall'alto e a immergersi direttamente nella realtà virtuale, Serious Sam ha assunto molte forme nell'ultimo quarto di secolo. Ma indipendentemente dal contesto in cui lo si mette, è sempre rimasto fedele a sé stesso e ha portato ovunque è andato il caos totale."

"Un brindisi a 25 anni di caos, e alle molte altre avventure in arrivo." ha poi scritto Croteam, preannunciando che la serie non è conclusa. "Celebreremo questo anniversario per tutto l'anno con vari aggiornamenti e sorprese, a partire da oggi. Come parte dei festeggiamenti, condividiamo qualcosa di speciale: un vecchio e polveroso bozzetto dal primissimo gioco di Serious Sam. Potete trovarlo adesso nelle cartelle di installazione di The First Encounter e The Second Encounter, con il nome "Serious Sam Sketchbook."

Ma non finisce qui, perché "la prossima settimana, pubblicheremo gli Oggetti della Community per Serious Sam TFE & TSE! Dopo aver visto quanto avete amato gli oggetti della community di Serious Sam 2, abbiamo pensato che il 25° compleanno di Sam fosse il momento perfetto per riservare lo stesso trattamento ai giochi che hanno dato inizio a tutto. Preparatevi a collezionare Steam Trading Card fantastiche, Cornici Animate per il vostro Avatar, fantastici sfondi per il profilo e molto altro!"