CMF by Nothing Watch Pro 2: lo smartwatch è in offerta su Amazon, puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo dello smartwatch Nothing Watch Pro 2: lo sconto attivo è del 28% e il costo finale è di 49,51€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Il display AMOLED da 1,32 pollici garantisce immagini nitide e colori vivaci, con una densità di pixel ottimizzata per una visione chiara in ogni situazione. La luminosità automatica si adatta perfettamente all'ambiente, assicurando leggibilità sia sotto la luce diretta del sole che al buio.
Ulteriori dettagli sullo smartwatch
La personalizzazione è uno dei suoi punti di forza: sono disponibili oltre 100 quadranti, tra cui opzioni statiche, interattive e persino video dinamici. È possibile modificare facilmente colori, stili e informazioni visualizzate, come passi, batteria e calorie. Inoltre, i widget personalizzabili permettono di accedere rapidamente alle funzioni più importanti.
Dal punto di vista sportivo, offre 120 modalità di allenamento con riconoscimento automatico e supporto GPS multisistema a cinque satelliti. L'integrazione con Apple Health, Google Health Connect e Strava rende il monitoraggio ancora più completo.
Sul fronte benessere, monitora sonno, stress, frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue 24/7. Completano il dispositivo la corona funzionale, il controllo gestuale intuitivo e le chiamate Bluetooth. La batteria garantisce fino a 11 giorni di autonomia.