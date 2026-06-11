Effettua il pre-order di Control Resonant: disponibili la Standard e la SteelBook Edition su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di due versioni di Control Resonant: Standard e SteelBook Edition. La versione Standard è prenotabile al prezzo di 59,99€ direttamente tramite questo link, o accedendo alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La SteelBook Edition, invece, è acquistabile a 69,99€ tramite questo link, oppure, anche in questo caso, accedendo alla pagina dedicata dal box qui in basso: Quest'ultima edizione contiene, oltre alla SteelBook vera e propria, 3 stampe artistiche (nella Standard presente solo una) e 1 poster con la key art principale del gioco. Ovviamente, entrambe presentano la copia fisica del titolo.
Ulteriori dettagli sul gioco
Control Resonant sarà il nuovo action RPG sviluppato da Remedy Entertainment e rappresenta il seguito diretto di Control, l'acclamato titolo pubblicato nel 2019, in uscita il prossimo 24 settembre 2026.
Questa volta la storia ruota attorno a Dylan Faden, personaggio già apparso nel capitolo originale, che si ritrova coinvolto in una nuova minaccia capace di alterare la realtà stessa.
Il suo obiettivo sarà ritrovare la sorella Jesse Faden, protagonista del primo gioco, e affrontare pericolose entità ultraterrene fuggite dal contenimento del Federal Bureau of Control nella città di Manhattan.
A differenza di Control, che puntava principalmente su scontri a distanza in terza persona, Control Resonant propone un sistema di combattimento maggiormente focalizzato sul corpo a corpo.
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