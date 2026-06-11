Effettua il pre-order di Control Resonant: disponibili la Standard e la SteelBook Edition su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di due versioni di Control Resonant: Standard e SteelBook Edition. La versione Standard è prenotabile al prezzo di 59,99€ direttamente tramite questo link, o accedendo alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La SteelBook Edition, invece, è acquistabile a 69,99€ tramite questo link, oppure, anche in questo caso, accedendo alla pagina dedicata dal box qui in basso: Quest'ultima edizione contiene, oltre alla SteelBook vera e propria, 3 stampe artistiche (nella Standard presente solo una) e 1 poster con la key art principale del gioco. Ovviamente, entrambe presentano la copia fisica del titolo.