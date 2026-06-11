Final Fantasy VII Rebirth non supera Tomodachi Life nella classifica giapponese

Final Fantasy VII Rebirth per Nintendo Switch 2 è stato protagonista di un buon debutto nella classifica giapponese, ma le vendite del titolo prodotto da Square Enix non sono comunque state sufficienti a superare Tomodachi Life: Una Vita da Sogno.

Lo stesso è accaduto a un'altra new entry della scorsa settimana, eFootball Kick-Off!, che con le sue circa 20.000 copie vendute non è riuscito a spingersi oltre la terza posizione della top 10, davanti a Pokémon Pokopia e Yoshi and the Mysterious Book.

Tomodachi Life: Una Vita da Sogno (NSW) - 50.151 (1.309.182) Final Fantasy VII Rebirth (NSW2) - 30.657 (New) eFootball Kick-Off! (NSW2) - 20.047 (New) Pokemon Pokopia (NSW2) - 10.794 (1.049.201) Yoshi and the Mysterious Book (NSW2) - 8.191 (60.553) Mario Kart World (NSW2) - 7.381 (2.965.454) 007 First Light (PS5) - 4.388 (25.078) Minecraft (NSW) - 4.381 (4.218.943) A-Train9 Evolution (NSW2) - 3.550 (New) Astro Bot (PS5) - 3.460 (103.717)

A completare la classifica troviamo Mario Kart World, vicino ai tre milioni di copie vendute solo in Giappone, 007 First Light, Minecraft (che arriverà a breve anche su Nintendo Switch 2), A-Train9 Evolution e infine Astro Bot.