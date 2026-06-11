Final Fantasy VII Rebirth non supera Tomodachi Life nella classifica giapponese

Final Fantasy VII Rebirth per Nintendo Switch 2 è stato protagonista di un buon debutto nella classifica giapponese, ma le vendite del titolo prodotto da Square Enix non sono comunque state sufficienti a superare Tomodachi Life: Una Vita da Sogno.
Lo stesso è accaduto a un'altra new entry della scorsa settimana, eFootball Kick-Off!, che con le sue circa 20.000 copie vendute non è riuscito a spingersi oltre la terza posizione della top 10, davanti a Pokémon Pokopia e Yoshi and the Mysterious Book.
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno (NSW) - 50.151 (1.309.182)
- Final Fantasy VII Rebirth (NSW2) - 30.657 (New)
- eFootball Kick-Off! (NSW2) - 20.047 (New)
- Pokemon Pokopia (NSW2) - 10.794 (1.049.201)
- Yoshi and the Mysterious Book (NSW2) - 8.191 (60.553)
- Mario Kart World (NSW2) - 7.381 (2.965.454)
- 007 First Light (PS5) - 4.388 (25.078)
- Minecraft (NSW) - 4.381 (4.218.943)
- A-Train9 Evolution (NSW2) - 3.550 (New)
- Astro Bot (PS5) - 3.460 (103.717)
A completare la classifica troviamo Mario Kart World, vicino ai tre milioni di copie vendute solo in Giappone, 007 First Light, Minecraft (che arriverà a breve anche su Nintendo Switch 2), A-Train9 Evolution e infine Astro Bot.
La classifica hardware
Passando alla classifica hardware, Nintendo Switch 2 si conferma primo nonostante vendite in forte calo rispetto alle settimane precedenti per via dell'aumento di prezzo praticato anche in patria: rispetto a pochi giorni fa siamo nell'ordine di un -90%.
- Nintendo Switch 2 - 23.059 (5.888.272)
- PlayStation 5 Digital Edition - 6.731 (1.309.551)
- Nintendo Switch Lite - 4.099 (6.977.052)
- Nintendo Switch modello OLED - 2.978 (9.588.808)
- PlayStation 5 Pro - 1.644 (361.952)
- Nintendo Switch - 744 (20.301.079)
- Xbox Series X Digital Edition - 368 (31.912)
- Xbox Series X - 277 (327.491)
- PlayStation 5 - 271 (5.920.105)
- Xbox Series S - 109 (342.328)
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