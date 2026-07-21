Una mod sembra quasi rimasterizzare Final Fantasy VII Rebirth su PC

La versione PC di Final Fantasy VII Rebirth può essere migliorata in maniera sensibile, dal punto di vista grafico, grazie alla mod Shader Injector 2.0, realizzata dal modder David Matos. Il progetto interviene soprattutto sull'illuminazione, correggendo quello che l'autore considera uno dei principali limiti della resa grafica originale, ossia la piattezza della luce, e ottenendo risultati che possono far sembrare il gioco una sorta di remaster non ufficiale.

Interessante il fatto che la mod, pur apportando dei miglioramente grafici evidenti, ha un impatto contenuto sulle prestazioni. Inoltre è molto facile da installare. Lo stesso Matos sembra considerarla un punto di arrivo: "Ho dato davvero il massimo con la 2.0 e ho centrato molti degli obiettivi che mi ero prefissato. Nel quadro generale, al momento non vedo grandi miglioramenti da apportare".