Una mod sembra quasi rimasterizzare Final Fantasy VII Rebirth su PC

La versione PC di Final Fantasy VII Rebirth può essere migliorata in maniera sensibile, dal punto di vista grafico, grazie alla mod Shader Injector 2.0, realizzata dal modder David Matos. Il progetto interviene soprattutto sull'illuminazione, correggendo quello che l'autore considera uno dei principali limiti della resa grafica originale, ossia la piattezza della luce, e ottenendo risultati che possono far sembrare il gioco una sorta di remaster non ufficiale.
Interessante il fatto che la mod, pur apportando dei miglioramente grafici evidenti, ha un impatto contenuto sulle prestazioni. Inoltre è molto facile da installare. Lo stesso Matos sembra considerarla un punto di arrivo: "Ho dato davvero il massimo con la 2.0 e ho centrato molti degli obiettivi che mi ero prefissato. Nel quadro generale, al momento non vedo grandi miglioramenti da apportare".
Rimasterizzato?
Il progetto potrebbe però non essere davvero concluso. Il modder sta infatti valutando l'introduzione di altre opzioni per il rendering che permetterebbero di ridurre il costo, in termini di prestazioni, degli effetti già implementati e, allo stesso tempo, aprirebbero la strada a modifiche grafiiche più ambiziose.
Tra le possibilità prese in considerazione c'è la sostituzione degli attuali skybox con un sistema completamente procedurale, dotato di nuvole volumetriche in movimento, oltre all'utilizzo di tecniche di Global Illumination più sofisticate rispetto alle attuali soluzioni basate sullo screen space. Secondo il modder, la sostituzione dello skybox con nuvole volumetriche sarebbe già tecnicamente possibile, ma allo stato attuale avrebbe un impatto eccessivo sulle prestazioni e a qualità visiva non sarebbe ancora soddisfacente.Final Fantasy 7 Revelation vi farà piangere, dice il doppiatore di Cloud Strife I miglioramenti apportati sono particolarmente evidenti nei confronti diretti con la versione originale del gioco, come mostrato da alcuni video comparativi realizzati da FrameRateX, che trovate nell'articolo. Se vi interessa, potete scaricare Shader Injection da Nexus Mods.