Microsoft: accordo miliardario in Europa per l'espansione dell'IA Mistral

Il momento non è casuale. Governi e aziende europee vogliono sempre più tenere dati e carichi di lavoro dentro i confini del continente, con meno dipendenza da chi controlla le infrastrutture fuori dall'Europa, insomma. È un tassello in più nella corsa verso quella che viene chiamata IA "sovrana". Anche se resta la contraddizione di un'integrazione stretta con tecnologia made in USA.

Microsoft e Mistral, stavolta si fa sul serio: l'azienda statunitense pare infatti pronta a un investimento da diversi miliardi di dollari nelle infrastrutture di calcolo della società francese. L'idea di fondo è rendere i modelli di Mistral più facilmente disponibili tramite i servizi cloud di Microsoft, un altro pezzo della strategia IA del colosso americano che sembra non fermarsi mai.

Data center in Francia e modelli su Azure

Concretamente che cosa cambia? I clienti Azure potranno sviluppare applicazioni appoggiandosi ai data center di Mistral in Francia. Questo significa più capacità di calcolo sul territorio europeo, e chi lavora in settori particolarmente regolamentati avrà finalmente un'infrastruttura davvero locale a cui rivolgersi.

Mistral AI

C'è poi il capitolo software. Medium 3.5 e OCR 4, i modelli di Mistral, finiranno dentro Microsoft Foundry, la piattaforma per chi sviluppa applicazioni IA. Anche Copilot Studio si aggiorna, aggiungendo il supporto a Medium 3.5. Ci saranno quindi più opzioni sul tavolo per aziende e sviluppatori.

E ancora: con Azure Local, chi ha data center indipendenti potrà far girare i modelli aperti di Mistral direttamente sulla propria infrastruttura. Controllo maggiore, meno dipendenza esterna: proprio quello che molte aziende europee stanno cercando da tempo.

L'accordo arriva a un mese dalla sospensione temporanea dell'accesso internazionale a due modelli avanzati di Anthropic, ed è un episodio che ha reso ancora più urgente la questione: servono alternative sviluppate, e soprattutto ospitate, in Europa. Brad Smith, presidente Microsoft, l'ha messa così: l'obiettivo è combinare tecnologia europea e americana, garantendo continuità operativa senza rinunciare alle funzionalità di sicurezza di Azure.

Mistral intanto continua a crescere. L'azienda punta a raggiungere 1 gigawatt di capacità di calcolo entro il 2030, un obiettivo ambizioso. I dettagli economici dell'accordo restano riservati, ma il CEO Arthur Mensch ha comunque confermato che questa partnership rientra pienamente nella strategia sulle infrastrutture dell'azienda. Microsoft, dal canto suo, ha voluto precisare una cosa: nessun nuovo investimento diretto nel capitale della startup, questa volta.

Il mercato europeo dell'IA sembra quindi cambiare marcia velocemente. Costruire infrastrutture locali sta diventando importante quanto i modelli stessi, forse anche di più. E sia per Microsoft che per Mistral l'obiettivo resta lo stesso: consolidare la presenza in Europa, intercettando quella domanda crescente di soluzioni aperte, sicure, e in linea con le regole del continente.