Microsoft riconosce il proprietario di un account hackerato, ma non gli permette di recuperarlo: persi 25 anni di dati

Un caso che ha attirato grande attenzione sui social network riguarda Joshua Khane, un utente Microsoft che sostiene di aver perso definitivamente il proprio account dopo essere stato vittima di un attacco informatico. La vicenda è diventata rapidamente virale e ha riacceso il confronto sulla sicurezza degli account online e sulla tutela dei contenuti acquistati in formato digitale.

Secondo il racconto di Khane, il suo profilo Microsoft era stato compromesso da un accesso non autorizzato. Dopo aver contattato l'assistenza clienti per recuperare l'account, la situazione avrebbe preso una piega inattesa. Pur avendo confermato che lui fosse il legittimo proprietario del profilo, Microsoft avrebbe proceduto con la rimozione definitiva dell'account invece di ripristinarne l'accesso.