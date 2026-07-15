Microsoft riconosce il proprietario di un account hackerato, ma non gli permette di recuperarlo: persi 25 anni di dati

Un caso che ha attirato grande attenzione sui social network riguarda Joshua Khane, un utente Microsoft che sostiene di aver perso definitivamente il proprio account dopo essere stato vittima di un attacco informatico. La vicenda è diventata rapidamente virale e ha riacceso il confronto sulla sicurezza degli account online e sulla tutela dei contenuti acquistati in formato digitale.
Secondo il racconto di Khane, il suo profilo Microsoft era stato compromesso da un accesso non autorizzato. Dopo aver contattato l'assistenza clienti per recuperare l'account, la situazione avrebbe preso una piega inattesa. Pur avendo confermato che lui fosse il legittimo proprietario del profilo, Microsoft avrebbe proceduto con la rimozione definitiva dell'account invece di ripristinarne l'accesso.
Joshua Khane ha perso tutti i contenuti accumulati nel proprio account Microsoft in 25 anni
La conseguenza più grave è stata la perdita di tutto il contenuto collegato al profilo. Khane afferma di aver perso circa 25 anni di acquisti digitali, inclusi videogiochi accumulati nel tempo, oltre ai file archiviati su OneDrive. Tra questi erano presenti anche le fotografie dei primi anni di vita di suo figlio, un elemento che ha reso la vicenda particolarmente dolorosa dal punto di vista personale.
Lo stesso utente ha riconosciuto di non aver adottato tutte le misure di sicurezza disponibili per proteggere l'account prima dell'attacco. Tuttavia, ritiene che l'assistenza Microsoft avrebbe dovuto offrire strumenti più efficaci per consentire il recupero dell'accesso invece della cancellazione definitiva del profilo.
La vicenda ha acceso un dibattito relativo a Microsoft e alle altre aziende
L'episodio arriva in un momento in cui l'industria videoludica sta discutendo sempre più del passaggio dai supporti fisici alle librerie completamente digitali.
Secondo quanto riportato, PlayStation avrebbe annunciato l'intenzione di interrompere il supporto ai videogiochi fisici a partire dal 2028, mentre Xbox starebbe lavorando a una funzione che consentirebbe di convertire le collezioni fisiche in formato digitale in vista della futura generazione di console.
Questa vicenda evidenzia una delle principali preoccupazioni legate ai servizi digitali: se un account viene compromesso e non può essere recuperato, anche gli acquisti e i dati personali rischiano di diventare irraggiungibili. Al momento non è chiaro se la grande visibilità ottenuta dal caso porterà Microsoft a intervenire o a rivedere le proprie procedure.