L'effetto IMAX spinge L'Odissea verso uno dei migliori debutti dell'anno

Le prime proiezioni al botteghino per L'Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan tratto dall'opera di Omero, indicano un esordio incoraggiante nelle sale nordamericane. Secondo le stime riportate dalla stampa specializzata, il film avrebbe incassato circa 15 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì negli Stati Uniti e in Canada, un risultato che rappresenterebbe il miglior dato dell'anno per un film dal vivo e superiore anche ai circa12,6 milioni di dollari registrati da Michael nelle stesse circostanze.
Un ottimo avvio
Il risultato delle anteprime supera inoltre quello ottenuto da Oppenheimer, il film precedente di Nolan, fermatosi a circa 10,5 milioni di dollari, pur restando distante dai numeri fatti segnare in passato da Il cavaliere oscuro - Il ritorno (30.6 di dollari) e Il cavaliere oscuro (18,5 milioni di dollari), che avevano beneficiato di aperture decisamente più elevate.
Una parte consistente dell'interesse del pubblico sembra essere legata al formato del film. L'Odissea è infatti il primo film nella storia ad essere stato girato interamente in pellicola IMAX da 70 mm, caratteristica che ha spinto molti spettatori a privilegiare le sale attrezzate per offrire l'esperienza visiva completa immaginata dal regista.
Tra gli interrogativi principali per il botteghino c'è proprio la capacità del film di attirare pubblico anche nelle sale tradizionali. Alcuni analisti ritengono infatti che una parte degli spettatori possa preferire attendere la disponibilità di biglietti IMAX piuttosto che vedere il film in un formato standard.
Le previsioni per il primo fine settimana nordamericano indicano un incasso compreso tra 90 e 100 milioni di dollari, che rappresenterebbe il miglior debutto di Nolan dai tempi de Il cavaliere oscuro - Il ritorno, uscito nel 2012. Raggiungere la soglia dei 100 milioni di dollari al debutto non sarà però semplice: nel 2026 soltanto Toy Story 5 e The Super Mario Galaxy Movie sono riusciti a superarla.
Odissea rappresenta inoltre una delle produzioni più costose della carriera del regista. Secondo le stime, avrebbe richiesto circa 250 milioni di dollari per la produzione, a cui si aggiungerebbero altri 125 milioni di dollari destinati alla promozione.
Il film può comunque contare su un cast di primo piano guidato da Matt Damon nel ruolo di Ulisse, affiancato da Tom Holland nei panni di Telemaco, Anne Hathaway in quelli di Penelope, Robert Pattinson nel ruolo di Antinoo e Charlize Theron in quello della ninfa Calipso.