L'effetto IMAX spinge L'Odissea verso uno dei migliori debutti dell'anno

Le prime proiezioni al botteghino per L'Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan tratto dall'opera di Omero, indicano un esordio incoraggiante nelle sale nordamericane. Secondo le stime riportate dalla stampa specializzata, il film avrebbe incassato circa 15 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì negli Stati Uniti e in Canada, un risultato che rappresenterebbe il miglior dato dell'anno per un film dal vivo e superiore anche ai circa12,6 milioni di dollari registrati da Michael nelle stesse circostanze.