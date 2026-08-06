Spider-Man: Brand New Day batte tutti i record di incassi negli USA

È ufficiale: Spider-Man: Brand New Day ha battuto tutti i record di incassi negli USA, chiudendo il suo primo fine settimana a quota 360 milioni di dollari e superando dunque i risultati ottenuti da Avengers: Endgame.
Certo, parliamo di mercato interno americano e dunque non degli incassi internazionali, che vedono il film diretto da Anthony e Joe Russo ancora in testa con 1,2 miliardi di dollari contro i 932 milioni di Brand New Day.
Tuttavia ciò non toglie nulla agli incredibili risultati ottenuti dall'ultimo capitolo della saga con Tom Holland e Zendaya, che ha appunto stabilito un record assoluto al botteghino USA, confermando le sensazioni di molti addetti ai lavori sul successo di questa pellicola.
"Wow! 360 milioni di grazie a tutti i filmaker, gli attori, i produttori e i miei colleghi in Sony, che hanno creato questo fantastico film e un'eccezionale campagna fra marketing e distribuzione", ha dichiarato Tom Rothman, presidente di Sony Pictures.
"I record sono fatti per essere infranti, ma questo risultato ci rende davvero orgogliosi e continueremo a esserlo finché qualcun altro non riuscirà a fare ancora meglio."
Anche i fratelli Russo si congratulano
Alla luce della conferma ufficiale che Spider-Man: Brand New Day ha superato gli incassi di Avengers: Endgame negli Stati Uniti, i fratelli Russo hanno voluto congratularsi con il regista e gli attori del film per questa impresa straordinaria.
Dopo aver ripostato un'immagine creata da Bosslogic in cui si vede Spider-Man avvolto nella bandiera americana, mentre impugna un re degli scacchi e indossa le Gemme dell'Infinito, i registi hanno scritto questo messaggio:
"Congratulazioni di cuore a Destin, Tom, Zendaya, Jacob, Jon, Mark, Sadie, Florence, Michael, Marisa, ai produttori Kevin, Amy, Avi e Rachel, e a tutto il cast e alla troupe di Spider-Man: Brand New Day per aver scritto la storia del box office americano durante il weekend di apertura. Il guanto è stato passato..."