Hideo Kojima ha guardato Spider-Man: Brand New Day e gli è piaciuto parecchio

Hideo Kojima ha "davvero apprezzato" Spider-Man: Brand New Day, l'ultimo film della saga con Tom Holland che ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane lo scorso mercoledì e pare stia riscuotendo un enorme successo a livello internazionale.

"Ho visto Spider-Man: Brand New Day. Un eroe solitario. Uno Spidey solitario. Un Peter Parker solitario. Mi è sembrato un approccio fresco e l'ho apprezzato davvero molto", ha scritto Kojima, senza anticipare nulla della pellicola.

"Fino a oggi i film di Spider-Man sono stati generalmente organizzati in trilogie autonome: con ogni nuova incarnazione, il cast e il team creativo cambiavano, permettendo al franchise di reinventarsi per una nuova era. Questa volta, però, pur proseguendo sia con il cast sia con la storia del film precedente, tutto è stato azzerato."

"Il film si concentra su Peter, che si ritrova ancora una volta solo, e sul conflitto interiore che ne deriva. Può essere visto sia come l'inizio di una nuova serie sia come una continuazione diretta del capitolo precedente. Una struttura davvero intelligente."