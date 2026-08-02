Hideo Kojima ha guardato Spider-Man: Brand New Day e gli è piaciuto parecchio

Hideo Kojima ha "davvero apprezzato" Spider-Man: Brand New Day, l'ultimo film della saga con Tom Holland che ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane lo scorso mercoledì e pare stia riscuotendo un enorme successo a livello internazionale.
"Ho visto Spider-Man: Brand New Day. Un eroe solitario. Uno Spidey solitario. Un Peter Parker solitario. Mi è sembrato un approccio fresco e l'ho apprezzato davvero molto", ha scritto Kojima, senza anticipare nulla della pellicola.
"Fino a oggi i film di Spider-Man sono stati generalmente organizzati in trilogie autonome: con ogni nuova incarnazione, il cast e il team creativo cambiavano, permettendo al franchise di reinventarsi per una nuova era. Questa volta, però, pur proseguendo sia con il cast sia con la storia del film precedente, tutto è stato azzerato."
"Il film si concentra su Peter, che si ritrova ancora una volta solo, e sul conflitto interiore che ne deriva. Può essere visto sia come l'inizio di una nuova serie sia come una continuazione diretta del capitolo precedente. Una struttura davvero intelligente."
Il giusto equilibrio
Capace di superare gli incassi di Avengers: Endgame al debutto, Spider-Man: Brand New Day è stato capace di trovare, secondo Kojima, "il giusto equilibrio tra ciò che i registi vogliono creare e ciò che il pubblico si aspetta": un obiettivo che al giorno d'oggi "è diventato incredibilmente difficile" da raggiungere.
"Realizzare un cinema autentico e capace di trasmettere emozioni sincere è sempre più complicato. Proprio per questo, il film mette alla prova il significato della parola 'Brand' in Brand New Day, come parte di un franchise blockbuster che semplicemente non può permettersi di fallire."