Hideo Kojima è rimasto deluso dalla scelta di abbandonare i dischi

Attualmente in Italia per partecipare alla nuova edizione de Il Cinema in Piazza, che si sta svolgendo a Roma e si concluderà domani, 6 luglio, Hideo Kojima si è detto deluso dalla scelta di abbandonare il formato fisico, annunciata da Sony alcuni giorni fa.

"È stato annunciato che nel 2028 terminerà la produzione di giochi su disco", ha detto Kojima. "È una cosa che mi rende molto triste, visto che sono cresciuto con i supporti fisici. Non è dunque un caso se in questo periodo sto comprando un sacco di CD e Blu-ray: tutto quello che posso per tenermi il materiale."

"Tra l'altro, questo passaggio al digitale (...) si svolgerà in due fasi. In questo momento si parla di effettuare il download dei dati sul proprio hard disk, dunque non ci sarà più un supporto fisico ma quantomeno i dati saranno presenti nel mio dispositivo."

"Tuttavia è chiaro che il passo successivo sarà lo streaming, e a quel punto non avrò niente di mio: sarà come con i contenuti di Netflix e Prime Video, i dati saranno da qualche parte in un'azienda e io avrò il diritto di accedervi solo a seconda di quando e come questo canale verrà aperto."