Hideo Kojima elogia appassionatamente il film The Backrooms

Come suo solito, Hideo Kojima ha detto la propria sul film più recente che ha visto. In questo caso si tratta di The Backrooms, la pellicola basata sulla famosa creepypasta a partire dalla quale sono stati realizzati anche vari videogiochi.
Vediamo le sue parole, che sono più che positive.
Il commento di Kojima a The Backrooms
Ecco le parole di Kojima, in traduzione: "Un mondo in cui nostalgia e novità ti assalgono sotto forma di 'arte'. Sono rimasto folgorato. Mi ricorda i giochi in pseudo-3D dell'era del 2D, agli albori dei GDR e del Family Computer (NES), prima ancora che esistessero poligoni e texture."
"Spazi 3D simulati, costruiti su elementi visivi ripetitivi e in loop: labirinti digitali svincolati dalle regole dell'architettura. Disegnavo mappe su carta quadrettata solo per tenere traccia di dove mi trovavo. Quel senso di confinamento. Quella sensazione d'ansia. Entrambi rinascono qui, in live action."
"La direzione artistica è geniale e incorpora elementi di arte, architettura e psicologia. È una versione del XXI secolo, in chiave di spazio liminale, di 'CUBE': un'opera tra surrealismo e cubismo in cui i videogiochi degli anni '80 e il mondo moderno si connettono attraverso le dimensioni."
Segnaliamo anche che Kojima ha suggerito a Norman Reedus un anime e ora l'attore vuole farne un live-action.