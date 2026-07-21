Hideo Kojima vorrebbe morire in una sala cinematografica

Hideo Kojima ha condiviso un suo desiderio intimo, legato al momento della sua morte: "Ho sempre pensato che, quando morirò, vorrei farlo in una sala cinematografica", ha dichiarato il game designer.

Kojima ha poi spiegato quale sia, per lui, il momento ideale dell'addio al mondo fluttuante: "Mi piace soprattutto il momento che precede l'inizio del film. Entrare nella sala, le luci che si spengono, la pubblicità e i trailer che vengono proiettati e poi, proprio prima che inizi il film, è quello il momento in cui vorrei morire"