Hideo Kojima commenta il film Supergirl sui social media

Supergirl è arrivato al cinema e la critica mondiale non ha particolarmente apprezzato la pellicola. Un po' tutti sui social media stanno commentando questo nuovo film DC e anche Hideo Kojima , noto appassionato di cinema e famoso autore videoludico (Death Stranding, Metal Gear Solid), ha detto la propria.

Le parole di Hideo Kojima su Supergirl

Kojima ha scritto quanto segue, tramite il proprio account su Twitter: "Ho visto 'Supergirl' in IMAX. Non era un 'film di supereroi' sul salvare la Terra attraverso l'autosacrificio mentre la 'giustizia' si scontra con il 'male'."

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"Era una storia di formazione sul salvare se stessa, Kara, mentre lotta contro il proprio trauma. Strutturalmente, ricorda meno 'Mad Max: Fury Road' (2015), dove tutti sono guidati puramente dall'istinto di sopravvivenza al di là delle nozioni di bene e male, e più 'Il buono, il brutto, il cattivo' (1966), dove eroi, cattivi e canaglie convergono."

Come potete vedere, in realtà Kojima non spiega se abbia apprezzato la pellicola. Di norma, questo tipo di "recensioni" vengono interpretate come un "Kojima non ha né amato né odiato il film".

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Supergirl.