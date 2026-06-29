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Hideo Kojima commenta il film Supergirl sui social media

Il noto autore videoludico Hideo Kojima ha detto la propria su Supergirl, il nuovo film supereroistico della DC, con un messaggio pubblicato sui social media.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/06/2026
Hideo Kojima

Supergirl è arrivato al cinema e la critica mondiale non ha particolarmente apprezzato la pellicola. Un po' tutti sui social media stanno commentando questo nuovo film DC e anche Hideo Kojima, noto appassionato di cinema e famoso autore videoludico (Death Stranding, Metal Gear Solid), ha detto la propria.

A questo giro, Kojima ha scritto qualche riga, pur evitando di esprimersi in modo definitivo sulla pellicola.

Le parole di Hideo Kojima su Supergirl

Kojima ha scritto quanto segue, tramite il proprio account su Twitter: "Ho visto 'Supergirl' in IMAX. Non era un 'film di supereroi' sul salvare la Terra attraverso l'autosacrificio mentre la 'giustizia' si scontra con il 'male'."

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"Era una storia di formazione sul salvare se stessa, Kara, mentre lotta contro il proprio trauma. Strutturalmente, ricorda meno 'Mad Max: Fury Road' (2015), dove tutti sono guidati puramente dall'istinto di sopravvivenza al di là delle nozioni di bene e male, e più 'Il buono, il brutto, il cattivo' (1966), dove eroi, cattivi e canaglie convergono."

Kojima ha suggerito a Norman Reedus un anime e ora l'attore vuole farne un live-action Kojima ha suggerito a Norman Reedus un anime e ora l'attore vuole farne un live-action

Come potete vedere, in realtà Kojima non spiega se abbia apprezzato la pellicola. Di norma, questo tipo di "recensioni" vengono interpretate come un "Kojima non ha né amato né odiato il film".

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Supergirl.

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