Game Pass avrebbe messo in pausa gli accordi con i giochi di terze parti

Game Pass è un servizio che dà accesso a vari tipi di cataloghi di giochi, che includono quasi tutti i titoli prodotti dai team di Xbox e soprattutto una moltitudine di giochi di terze parti, svariati dei quali sin dal lancio.
Ora, però, pare che Microsoft stia ricalcolando la propria strategia e che abbia messo in pausa nuovi accordi con i giochi di terze parti.
Il commento su Game Pass e i giochi di terze parti
L'informazione arriva da Fernando Rizo di Caboodle Games, una compagnia che supporta i team che autopubblicano i propri giochi. Rizo ha parlato con Shams Jorjani - CEO di Arrowhead Studios - durante il podcast 'The Business of Video Games' da loro condotto.
Ha spiegato di essere andato al First Playable a Firenze e, nel mezzo di ottimi pranzi e cene, di aver parlato con svariati colleghi dell'industria videoludica e ciò che si racconta è che molteplici team che erano in discussione per l'aggiunta su Game Pass, ma che non avevano ancora un accordo definitivo, si sono visti la proposta ritirata all'improvviso.
Rizo afferma che non dobbiamo leggere la situazione come un segnale della fine di Game Pass, ma solo come un indicatore del fatto che la nuova leadership sta ricalcolando il servizio. Dal nostro punto di vista, potrebbe semplicemente essere un modo per ridefinire i costi e selezionare meno giochi ma che si sa saranno maggiormente interessanti per i giocatori.
Ovviamente per ora questo è solo un rumor e non ci sono conferme ufficiali. Anche se fosse vero, è possibile che servano mesi prima di poter vedere gli effetti di questa 'pausa' degli accordi tra Xbox e le terze parti, visto che i prossimi mesi sono probabilmente già stati definiti da tempo.
Ricordiamo infine quali sono i giochi Xbox Game Pass della seconda metà di giugno 2026.
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