Game Pass avrebbe messo in pausa gli accordi con i giochi di terze parti

Game Pass è un servizio che dà accesso a vari tipi di cataloghi di giochi, che includono quasi tutti i titoli prodotti dai team di Xbox e soprattutto una moltitudine di giochi di terze parti, svariati dei quali sin dal lancio.

Ora, però, pare che Microsoft stia ricalcolando la propria strategia e che abbia messo in pausa nuovi accordi con i giochi di terze parti.