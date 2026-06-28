Creative Assembly vuole sapere con quali fazioni volete giocare in Total War: Medieval 3, ma lasciate stare il Papa

Mentre l'attenzione del pubblico è concentrata su Total War: Warhammer 40.000 , Creative Assembly sta portando avanti parallelamente lo sviluppo di Total War: Medieval 3 , uno dei capitoli più richiesti di sempre (se non proprio il più richiesto). Sebbene il titolo medievale si trovi in una fase di sviluppo più arretrata rispetto al progetto fantascientifico, lo studio si sta dimostrando particolarmente aperto nei confronti della community, mostrando regolarmente il gioco in dirette streaming dedicate alla fase di pre-produzione . Attualmente, lo studio ha lanciato un sondaggio chiedendo ai fan di esprimere le proprie preferenze su quali nazioni, dinastie e città-stato vorrebbero poter controllare, così da aumentare il coinvolgimento nel progetto.

Lasciate stare il Papa

Secondo il direttore creativo Leif Walter, l'inclusione di una fazione si basa su tre fattori fondamentali: il suo livello di notorietà, l'unicità della sua situazione di partenza e la peculiarità delle sue potenziali meccaniche di gioco.

Di conseguenza, alcune delle principali potenze dell'epoca sono già state confermate di default. Tra queste figurano l'Inghilterra, la Francia, il Sacro Romano Impero, l'Impero Bizantino, il Regno di Gerusalemme e il Sultanato di Rum.

Il feedback richiesto ai giocatori riguarda invece le fazioni minori: lo studio vuole misurare l'interesse del pubblico verso le città-stato italiane come Venezia o Milano, i regni della Scandinavia o le nazioni musulmane come il Califfato Almohade e l'Impero Fatimide.

Nel delineare le opzioni, Creative Assembly ha anche escluso alcune specifiche fazioni dalla lista di quelle giocabili, tra cui i Principati Russi, l'Impero Mongolo e lo Stato Pontificio. L'esclusione di quest'ultimo, storicamente molto richiesto dagli appassionati del franchise, è stata motivata da Walter, il quale ha spiegato che il team ha "discusso internamente che avrebbe uno stile di gioco così unico e speciale che ridurrebbe troppo il focus dello sviluppo".

Intanto che aspettiamo di saperne di più su Total War: Medieval 3, potremo ingannare il tempo con l'imminente Total War: Warhammer 40.000, di cui non si conosce ancora la data d'uscita ufficiale.