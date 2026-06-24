Total War: Three Kingdoms ha fatto vendite superiori a Warhammer 3 nonostante lo stop ai DLC

La questione è tornata attuale a seguito della recente pubblicazione di un nuovo rapporto finanziario da parte dell'editore Sega, che ha illustrato l'andamento delle vendite a lungo termine di diversi titoli del suo catalogo, mettendo a confronto i dati di Total War: Three Kingdoms con quelli di Total War: Warhammer 3 , titolo tuttora regolarmente aggiornato con patch ed espansioni, in attesa di Total War: Warhammer 40.000 .

Il successo dei vari capitoli della serie strategica Total War viene spesso misurato dalla quantità di espansioni pubblicate e dalla durata del supporto post-lancio fornito dagli sviluppatori. Sotto questo aspetto, la gestione di Total War: Three Kingdoms ha lasciato a lungo perplessa parte dell'utenza. Il titolo, elogiato per la qualità della sua mappa strategica a turni, ha visto l'interruzione del supporto da parte di Creative Assembly in una fase considerata prematura.

I dati emersi dal documento hanno evidenziato un netto divario a favore del titolo più vecchio. Three Kingdoms ha registrato 2,1 milioni di unità vendute nel suo primo anno fiscale, un risultato spinto in modo significativo dall'apertura al mercato cinese. L'anno successivo, le vendite si sono mantenute su quota 410.000 copie, per poi scendere a 230.000 unità nel 2021, anno in cui è stato ufficializzato il termine del supporto. Ad oggi, Three Kingdoms ha raggiunto un totale di 3,3 milioni di copie vendute.

Di contro, Total War: Warhammer 3 ha avuto un avvio commercialmente più lento, con 960.000 copie vendute nel primo anno di commercializzazione. Sebbene le vendite si siano mantenute stabili negli anni successivi, i dati complessivi indicano un totale di 2,7 milioni di copie vendute, pur considerando che il titolo fantasy ha alle spalle due anni di presenza sul mercato in meno rispetto al capitolo ambientato in Cina.

La discrepanza tra gli ottimi risultati commerciali del gioco base di Three Kingdoms e l'interruzione prematura degli aggiornamenti trova una spiegazione nelle scarse vendite dei suoi DLC. Secondo le valutazioni emerse, il disinteresse per le espansioni non sarebbe stato legato a una mancanza di attrattiva del titolo in sé, quanto piuttosto a una qualità dei contenuti aggiuntivi ritenuta non in linea con le aspettative del pubblico.