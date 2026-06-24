La mappa Zombie Kowakujo di Call of Duty: Black Ops 7 è stata mostrata in azione

Treyarch e Activision hanno pubblicato un trailer del gameplay per la mappa Kowakujo, che sarà disponibile all'interno della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 a partire da domani, 25 giugno.

Si tratta di uno scenario dal design molto interessante, inframezzato da mortali laghi di magma e influenzato dal folklore giapponese per quanto concerne le creature che ci troveremo ad affrontare all'interno dell'ambientazione.

Circondati da orde interminabili di non-morti e da potenti samurai-zombie in armatura, alle prese con armi magiche e fughe rocambolesche, nella mappa di Kowakujo dovremo guardarci anche da un'inaspettata minaccia che si trova sopra le nostre teste: un gigantesco drago.

Sembra dunque che il trailer cinematografico di Kowakujo abbia anticipato le numerose insidie presenti all'interno di questo scenario, che punta a riscuotere lo stesso successo dei recenti aggiornamenti della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7.