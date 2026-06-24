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La mappa Zombie Kowakujo di Call of Duty: Black Ops 7 è stata mostrata in azione

Treyarch e Activision hanno pubblicato un trailer del gameplay che mostra in azione la mappa Kowakujo, in arrivo nella modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/06/2026
Takeo nella mappa Kowakujo di Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
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Treyarch e Activision hanno pubblicato un trailer del gameplay per la mappa Kowakujo, che sarà disponibile all'interno della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 a partire da domani, 25 giugno.

Si tratta di uno scenario dal design molto interessante, inframezzato da mortali laghi di magma e influenzato dal folklore giapponese per quanto concerne le creature che ci troveremo ad affrontare all'interno dell'ambientazione.

Circondati da orde interminabili di non-morti e da potenti samurai-zombie in armatura, alle prese con armi magiche e fughe rocambolesche, nella mappa di Kowakujo dovremo guardarci anche da un'inaspettata minaccia che si trova sopra le nostre teste: un gigantesco drago.

Call of Duty: Black Ops 7 presenta la mappa Zombie Kowakujo con un trailer spettacolare Call of Duty: Black Ops 7 presenta la mappa Zombie Kowakujo con un trailer spettacolare

Sembra dunque che il trailer cinematografico di Kowakujo abbia anticipato le numerose insidie presenti all'interno di questo scenario, che punta a riscuotere lo stesso successo dei recenti aggiornamenti della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7.

C'è anche Nicolas Cage

In concomitanza con l'arrivo della nuova mappa potremo assistere anche all'inizio dell'interessante evento Summer of Action, che vedrà il debutto di Nicolas Cage in Call of Duty grazie a un Operatore che riprende le fattezze dell'attore.

Si tratta peraltro di un periodo particolarmente vivace per Cage, che di recente ha esordito nella serie live action di Spider Noir su Prime Video, interpretando il ruolo di una versione alternativa di Spider-Man che vive in una New York degli anni '20 del secolo scorso.

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