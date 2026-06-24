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Meta presenta i nuovi occhiali smart con IA e prezzi più accessibili

Meta lancia una nuova linea di occhiali smart senza marchi Ray-Ban o Oakley, chiamata Meta Glasses, con tre modelli: Adventurer, Fury e la versione targata Kylie Jenner.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   24/06/2026
Meta Glasses

Meta ha ufficialmente annunciato i nuovi Meta Glasses, occhiali realizzati in collaborazione con EssilorLuxottica e basati su funzionalità IA. Si tratta dei primi prodotti con Meta AI e Muse Spark, e sono disponibili in 26 varianti, una vasta gamma di colori, lenti e montature. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Caratteristiche dei nuovi Meta Glasses

I modelli annunciati sono tre: Meta Adventurer, dalla forma rettangolare, Meta Fury, dalla montatura bold e Meta Glasses by Kylie Jenner, con montatura ovale slim. Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di ogni prodotto:

Meta Adventurer

Meta Adventurer
Meta Adventurer
  • Forma: rettangolare
  • Montatura: Nero classico (lente clear), Tartaruga classico (lente clear), Nero classico (lente marrone), Tartaruga classico (lente marrone), Nero classico (lente grigia), Nero classico (lente Transitions grigia), Merlot (lente Transitions Rubino), Lino (lente Transitions zaffiro)
  • Lenti: trasparenti, predisposizione per lenti graduate
  • Peso: 24,9g (Standard), 25,9mm (Large)
  • Dimensioni:
    • Distanza tra cerniere: 129mm (Standard), 134mm (Large)
    • Altezza lente: 37mm (Standard), 39mm (Large)
    • Larghezza lente: 49mm (Standard), 52mm (Large)
    • Larghezza ponte: 22mm (Standard), 22mm (Large)
    • Lunghezza asta: 151mm (Standard), 156mm (Large)

Questi occhiali sono già disponibili a partire da 309 €.

Meta Fury

Meta Fury
Meta Fury
  • Forma: quadrata
  • Montatura: bold; Nero classico (lenti marrone sfumato), Mogano (lente verde), Verde racing (lente Azzurro Atlantico), Nero classico (lente grigia), Arenaria (lente Ambra scuro), Nero classico (lente Transitions Grigia), Mogano (lente Transitions grigia)
  • Lenti: da trasparente a grigio Transitions, predisposizione per lenti graduate
  • Peso: 29,5g
  • Dimensioni:
    • Distanza tra cerniere: 131mm
    • Altezza lente: 41mm
    • Larghezza lente: 51mm
    • Larghezza ponte: 22mm
    • Lunghezza asta: 149mm

Anche questi occhiali sono disponibili a partire da 309 €.

Starfire Kylie Edition

Meta Glasses by Kylie
Meta Glasses by Kylie
  • Forma: ovale sottile
  • Montatura: nero classico (lente nera), Tartaruga scuro (lente cioccolato), Nero classico (lente Transitions grigia)
  • Lenti: da trasparente a grigio Transitions, predisposizione per lenti graduate
  • Peso: 25,7g
  • Dimensioni:
    • Distanza tra cerniere: 128mm
    • Altezza lente: 32mm
    • Larghezza lente: 22mm
    • Larghezza ponte: 21mm
    • Lunghezza asta: 145mm

Questi occhiali costano invece 419 €.

Le funzioni degli occhiali

Questi occhiali sono dotati di speaker open-ear, 6 microfoni, fotocamera da 12 MP ultra-grandangolare, autonomia di 8 ore (40 ore aggiuntive con la custodia di ricarica), connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.4 LE. Attraverso un pulsante dedicato potrete attivare rapidamente Meta AI. Come anticipato, gli occhiali si basano su Muse Spark, il primo modello sviluppato da Meta Superintelligence Labs.

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