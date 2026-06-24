Gotham rinasce coi mattoncini: LEGO Batman: L'eredità del cavaliere oscuro in sconto su Instant Gaming

Diventare il protettore di Gotham City nell'apprezzata avventura a mondo aperto di TT Games è oggi più conveniente per tutti i giocatori PC. LEGO Batman: L'eredità del cavaliere oscuro è infatti protagonista di una promozione interessante sulla sua chiave digitale Steam. Potete acquistare il titolo cliccando sul box presente in pagina oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Rispetto al prezzo di listino ufficiale di 70,00€, il portale propone una quota base di 45,89€ IVA esclusa, che si traduce in un prezzo finale di 55,99€ includendo l'aliquota italiana al 22%. Lo store applica quindi il 34% di sconto sulla base imponibile, che corrisponde a un risparmio del 20,01% calcolato sull'importo complessivo comprensivo di tasse.
Un'esperienza Arkham in formato LEGO
Sviluppato in Unreal Engine 5, LEGO Batman: L'eredità del cavaliere oscuro si distacca dai capitoli precedenti della serie per abbracciare un gameplay più maturo e profondo, fortemente ispirato al sistema di combattimento freeflow della saga di Batman: Arkham. Riducendo il roster a sette storici personaggi giocabili, tra cui spiccano Robin, Catwoman e Batgirl, il team di sviluppo ha potuto concentrarsi sulla stratificazione delle abilità e dei gadget unici di ciascun eroe.
La campagna offre una vera e propria lettera d'amore alla mitologia DC, ripercorrendo la transizione di Bruce Wayne da addestrato nella Lega delle Ombre a paladino della giustizia, affrontando storici avversari del calibro del Joker, Bane e Poison Ivy. La riproduzione a mattoncini della città si rivela visivamente sontuosa e ricca di segreti da scoprire, dai tetti di Gotham Tower ai corridoi del manicomio di Arkham, tutti liberamente esplorabili a bordo della Batmoto o della leggendaria Tumbler.
L'ottima implementazione delle tecnologie di upscaling su PC assicura prestazioni granitiche, rendendolo un recupero caldamente consigliato a poche settimane dal suo debutto ufficiale sul mercato.
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