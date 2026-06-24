Gotham rinasce coi mattoncini: LEGO Batman: L'eredità del cavaliere oscuro in sconto su Instant Gaming

Diventare il protettore di Gotham City nell'apprezzata avventura a mondo aperto di TT Games è oggi più conveniente per tutti i giocatori PC. LEGO Batman: L'eredità del cavaliere oscuro è infatti protagonista di una promozione interessante sulla sua chiave digitale Steam. Potete acquistare il titolo cliccando sul box presente in pagina oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto . Rispetto al prezzo di listino ufficiale di 70,00€, il portale propone una quota base di 45,89€ IVA esclusa, che si traduce in un prezzo finale di 55,99€ includendo l'aliquota italiana al 22%. Lo store applica quindi il 34% di sconto sulla base imponibile, che corrisponde a un risparmio del 20,01% calcolato sull'importo complessivo comprensivo di tasse.

Un'esperienza Arkham in formato LEGO

Sviluppato in Unreal Engine 5, LEGO Batman: L'eredità del cavaliere oscuro si distacca dai capitoli precedenti della serie per abbracciare un gameplay più maturo e profondo, fortemente ispirato al sistema di combattimento freeflow della saga di Batman: Arkham. Riducendo il roster a sette storici personaggi giocabili, tra cui spiccano Robin, Catwoman e Batgirl, il team di sviluppo ha potuto concentrarsi sulla stratificazione delle abilità e dei gadget unici di ciascun eroe.

La campagna offre una vera e propria lettera d'amore alla mitologia DC, ripercorrendo la transizione di Bruce Wayne da addestrato nella Lega delle Ombre a paladino della giustizia, affrontando storici avversari del calibro del Joker, Bane e Poison Ivy. La riproduzione a mattoncini della città si rivela visivamente sontuosa e ricca di segreti da scoprire, dai tetti di Gotham Tower ai corridoi del manicomio di Arkham, tutti liberamente esplorabili a bordo della Batmoto o della leggendaria Tumbler.

L'ottima implementazione delle tecnologie di upscaling su PC assicura prestazioni granitiche, rendendolo un recupero caldamente consigliato a poche settimane dal suo debutto ufficiale sul mercato.