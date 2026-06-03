Svelata la data di uscita di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro su Nintendo Switch 2

Warner Bros. Games e TT Games hanno annunciato che la versione Nintendo Switch 2 di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro sarà disponibile nei negozi fisici e in digitale tramite l'eShop a partire dal 18 settembre. L'annuncio è accompagnato da un trailer dedicato, che potete vedere qui sotto.
Ricordiamo che il titolo è già disponibile dal 22 maggio su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store), dove ha riscosso un ottimo riscontro da parte di critica e pubblico. A proposito, ecco la nostra recensione. La conversione per Switch 2 era stata confermata da tempo, ma era ancora priva di una data precisa, che fortunatamente non si è rivelata troppo distante dalle altre versioni.
Una nuova avventura a mattoncini nei panni dell'Uomo Pipistrello
In LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro possiamo esplorare una Gotham City interamente costruita con mattoncini LEGO, un mondo vivo e ricco di dettagli che fonde l'atmosfera cupa del Cavaliere Oscuro con l'ironia tipica delle produzioni TT Games. Il gioco permette di rivivere le origini di Batman: dagli allenamenti di un giovane Bruce Wayne con la Lega delle Ombre fino a diventare l'eroe di Gotham City e il peggior incubo dei criminali, con numerose citazioni tratte da fumetti, serie animate e film.
Il gioco combina combattimenti fluidi, tecniche furtive e abilità investigative per affrontare il crimine tra strade e tetti della città. Gotham funge da hub principale da cui partire per missioni ricche d'azione, humor e situazioni paradossali, mentre si sbloccano nuovi personaggi, gadget e veicoli iconici dell'universo del Cavaliere Oscuro.
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