Svelata la data di uscita di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro su Nintendo Switch 2

Warner Bros. Games e TT Games hanno annunciato che la versione Nintendo Switch 2 di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro sarà disponibile nei negozi fisici e in digitale tramite l'eShop a partire dal 18 settembre. L'annuncio è accompagnato da un trailer dedicato, che potete vedere qui sotto.

Ricordiamo che il titolo è già disponibile dal 22 maggio su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store), dove ha riscosso un ottimo riscontro da parte di critica e pubblico. A proposito, ecco la nostra recensione. La conversione per Switch 2 era stata confermata da tempo, ma era ancora priva di una data precisa, che fortunatamente non si è rivelata troppo distante dalle altre versioni.