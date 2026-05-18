LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è nella lista dei desideri di 1 milione di giocatori su Steam

Chiaramente parliamo di persone interessate e non di vere e proprie copie vendute, ma si tratta comunque di un traguardo sicuramente molto positivo, in vista del lancio questa settimana su PC e console.

Warner Bros. Games e il team di TT Games hanno svelato che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è stato aggiunto nella lista dei desideri di oltre un milione di giocatori , solo su Steam .

Il ritorno dell'Uomo Pipistrello

Se non lo avete ancora segnato sul calendario, la nuova avventura a mattoncini del Crociato Incappucciato debutterà su PC, PS5 e Xbox Series X|S venerdì 22 maggio. Chi ha acquistato la Deluxe Edition potrà iniziare a giocare con tre giorni di anticipo, a partire dalle 19:00 di martedì 19 maggio. È in sviluppo anche una versione per Nintendo Switch 2, prevista più avanti nel corso dell'anno. Nel frattempo, se già non lo avete fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro.

In LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro i giocatori tornano a esplorare una Gotham City ricostruita interamente con mattoncini LEGO, una versione stilizzata ma sorprendentemente viva della metropoli del Cavaliere Oscuro. L'avventura ripercorre le tappe fondamentali della nascita di Batman: dagli anni di addestramento con la Lega delle Ombre fino alla trasformazione nel vigilante che terrorizza i criminali della città.

Il gameplay alterna combattimenti dinamici, sezioni stealth e momenti dedicati all'investigazione, mentre ci si muove tra strade, vicoli e tetti della città. Gotham funge da hub centrale da cui partire per missioni ricche d'azione, humor e situazioni tipicamente "LEGO", con la possibilità di sbloccare un ampio cast di personaggi, nuovi gadget e veicoli iconici dell'universo del Cavaliere Oscuro.