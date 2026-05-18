Hironobu Sakaguchi elogia un finto remake di Final Fantasy 6 creato con l’IA e viene bacchettato da un collega

"Cos'è questo?! È incredibile!", ha scritto Sakaguchi ricondividendo il filmato. Potete già immaginare il risultato: il suo messaggio ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan, da un lato chi lo ha criticato per aver elogiato un video definito "AI slop" , dall'altro chi ha visto nel trailer un concept di come potrebbe apparire un eventuale rifacimento del capitolo con protagonista Terra con grafica moderna.

Hironobu Sakaguchi, , il creatore della serie Final Fantasy, si è recentemente trovato al centro di una situazione piuttosto curiosa: ha commentato con entusiasmo un trailer generato tramite IA che immaginava un ipotetico remake di Final Fantasy 6 .

Sakaguchi ripreso dal creatore di SaGa

Tra le risposte è arrivato anche il commento di Akitoshi Kawazu, veterano di Square Enix e creatore della serie SaGa, che, quasi a voler redarguire all'ordine il collega, ha scritto: "No, Sakaguchi-san, fermati alla prima riga, per favore".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nello stesso messaggio Kawazu ha raccontato un aneddoto su un incontro con un fan americano appassionato del sesto capitolo, aggiungendo di ritenere che Final Fantasy 6 sarebbe effettivamente un titolo perfetto per un remake moderno. E chissà, mai dire mai. Del resto negli ultimi anni parte della strategia di Square Enix si è basata sul riproporre alcuni dei suoi giochi di maggior successo al pubblico moderno: basti pensare la trilogia remake di Final Fantasy 7 o ai numerosi rifacimenti e remaster di Dragon Quest.