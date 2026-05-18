Hironobu Sakaguchi elogia un finto remake di Final Fantasy 6 creato con l’IA e viene bacchettato da un collega

Hironobu Sakaguchi,, il creatore della serie Final Fantasy, si è recentemente trovato al centro di una situazione piuttosto curiosa: ha commentato con entusiasmo un trailer generato tramite IA che immaginava un ipotetico remake di Final Fantasy 6.
"Cos'è questo?! È incredibile!", ha scritto Sakaguchi ricondividendo il filmato. Potete già immaginare il risultato: il suo messaggio ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan, da un lato chi lo ha criticato per aver elogiato un video definito "AI slop", dall'altro chi ha visto nel trailer un concept di come potrebbe apparire un eventuale rifacimento del capitolo con protagonista Terra con grafica moderna.
Sakaguchi ripreso dal creatore di SaGa
Tra le risposte è arrivato anche il commento di Akitoshi Kawazu, veterano di Square Enix e creatore della serie SaGa, che, quasi a voler redarguire all'ordine il collega, ha scritto: "No, Sakaguchi-san, fermati alla prima riga, per favore".
Nello stesso messaggio Kawazu ha raccontato un aneddoto su un incontro con un fan americano appassionato del sesto capitolo, aggiungendo di ritenere che Final Fantasy 6 sarebbe effettivamente un titolo perfetto per un remake moderno. E chissà, mai dire mai. Del resto negli ultimi anni parte della strategia di Square Enix si è basata sul riproporre alcuni dei suoi giochi di maggior successo al pubblico moderno: basti pensare la trilogia remake di Final Fantasy 7 o ai numerosi rifacimenti e remaster di Dragon Quest.
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