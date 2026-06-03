God of War Laufey, tutto quello che sappiamo sulla nuova esclusiva PlayStation

Protagonista del gioco è Faye, moglie di Kratos e madre di Atreus : la sua scomparsa, avvenuta poco prima degli eventi del God of War del 2018, dà il via al viaggio che porta l'ex Fantasma di Sparta ad affrontare le divinità norrene. Tuttavia, in God of War Laufey avremo modo di scoprire una storia diversa, che si svolge a Everywhen: l'aldilà degli dei.

La spettacolare presentazione di God of War Laufey durante l'ultimo State of Play ha confermato le voci che circolavano ormai da tempo su di un nuovo capitolo "al femminile" della serie firmata Santa Monica Studio, con Cory Barlog nell'inedito ruolo di responsabile creativo del team di sviluppo e la direzione del progetto affidata a una persona che collabora con lui da oltre vent'anni: Ariel Lawrence.

Come abbiamo potuto vedere durante la lunga presentazione dello State of Play, fin dal suo arrivo nell'Everywhen Faye capisce che le cose si stanno mettendo male, e infatti viene rinchiusa in una gabbia da Sekhmet e Begtse. Fortunatamente, tuttavia, è proprio lì che fa la conoscenza del bizzarro cubo parlante Phranque e di Rue , uno spirito che alberga nei nastri avvolti attorno a una misteriosa spada.

Non ci troviamo dunque di fronte a un prequel che si sofferma sulla gioventù della protagonista, raccontando magari del suo primo incontro con Kratos o della nascita di Atreus: gli autori avevano preso in considerazione questa possibilità, ma hanno poi deciso di muoversi in una direzione probabilmente più affascinante, narrando eventi che si svolgono in parallelo al viaggio cominciato nel God of War del 2018.

La storia di God of War Laufey comincia infatti dalla fine, quando Faye muore e il suo spirito viene accolto nell'Everywhen, l'aldilà degli dei. Ciò che attende la guerriera non è tuttavia un luogo quieto e idilliaco, bensì qualcosa di molto diverso: uno scenario dominato dal conflitto per via delle due divinità della guerra, l'egizia Sekhmet e il mongolo Begtse , che ne hanno preso possesso.

Contestualmente all' annuncio di God of War Laufey , Santa Monica Studio ha pubblicato alcuni approfondimenti dedicati anche e soprattutto alla figura di Faye, che come detto nel gioco svolge il ruolo della protagonista al posto di Kratos. Appartenente alla stirpe dei Giganti di Jotunheim, nonché proprietaria originale dell'Ascia del Leviatano , la donna nasconde molti segreti e nel corso dell'avventura avremo modo di scoprirne alcuni.

La missione di Faye

Proprio questa potente arma, insieme all'inaspettata alleanza appena nata con Phranque e Rue, spingerà la protagonista di God of War Laufey a tentare un'impresa disperata: ripristinare l'equilibrio nell'aldilà degli dei e superarne le barriere per tornare dai suoi cari e proteggerli da ciò che potrebbe accadere qualora non riuscisse a completare la propria missione.

Sekhmet e Begtse in God of War Laufey

L'Everywhen viene infatti descritto dagli autori del gioco come una sorta di crocevia cosmico, uno scenario ultraterreno in cui si ritrovano a convivere creature potentissime e divinità appartenenti a mitologie completamente differenti; come appunto Sekhmet e Begtse, che sono riusciti a prendere il controllo di questo luogo e a trasformarlo in qualcosa di molto simile all'inferno.

Le due divinità formano una coppia che appare fin da subito temibile: Begtse ha l'aspetto di un possente demone appena uscito dalle fiamme degli inferi, con il volto pieno di zanne e di corna e una criniera infuocata, mentre Sekhmet si comporta come se fosse la sua regina, furba e spietata, capace di esercitare un fascino che deriva dalla forza e dall'influenza.

Faye affronta Begtse in God of War Laufey

Quando il dio mongolo colpisce Faye c'è spazio per una simpatica citazione da "L'ultimo Boy Scout" ("toccami un'altra volta e ti ammazzo"), dopodiché si aprono le porte di un'avventura che vedrà la donna esplorare l'Everywhen e affrontare gli sgherri dei suoi attuali governatori, fino naturalmente a scontrarsi con Begtse (come mostrato proprio nel corso della presentazione) e con Sekhmet.