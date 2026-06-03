Deborah Ann Woll e Jack Quaid parlano di God of War Laufey

Subito dopo l'annuncio ufficiale di God of War Laufey, avvenuto durante lo State of Play, Sony e Santa Monica Studio hanno pubblicato alcuni approfondimenti dedicati al gioco; a cominciare da un video diario in cui facciamo la conoscenza degli attori dietro i personaggi principali.

Deborah Ann Woll, che abbiamo visto di recente in Daredevil: Rinascita, interpreta la protagonista dell'avventura, Faye: "Sono entrata a far parte della serie God of War con God of War Ragnarok", ha ricordato l'attrice. "A quel tempo ero una sorta di ricordo nella mente di Kratos, che lo aiutava nel suo viaggio."

"Adoro il fatto di poter approfondire chi sia davvero Faye. Non è più soltanto il ricordo che Kratos ha di lei. Ora è una persona completa. (...) La ammiro profondamente. Chi è davvero? E può ritrovare la propria completezza?"

"Vediamo questi momenti in cui ogni ostacolo che si presenta sul suo cammino, anche quando intralcia ciò che sta cercando di raggiungere, la spinge a raddrizzare la schiena, impugnare la spada e fare ciò che deve fare per andare avanti."