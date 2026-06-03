ILL torna a mostrarsi con un nuovo e terrificante trailer della storia

Continua a prendere forma in maniera sempre più definita ILL, nuovo action adventure horror da parte di Team Clout e Mundfish, che è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play di giugno con un nuovo e terrificante trailer della storia.
Dopo anni di brevi frammenti di gameplay e qualche scorcio di vero orrore, ILL sta diventando un gioco sempre più completo anche dal punto di vista della narrazione, da quanto possiamo vedere anche in questo video, che fornisce diverse informazioni sulla storia del gioco.
A quanto pare, il protagonista si risveglia in una sorta di piattaforma petrolifera o qualcosa del genere in mezzo all'oceano, ritrovandosi all'interno di un vero e proprio incubo che trascende i confini della realtà.
Un incubo terrificante
ILL si struttura come una sorta di action sparatutto in prima persona, che consente di combattere utilizzando armi da fuoco e corpo a corpo con effetti alquanto disturbanti, e non solo per l'aspetto terrificante dei nemici con cui abbiamo a che fare.
La grafica tendente al realismo, unita alla cruda violenza messa in scena e all'inquietudine generata da ambientazioni e creature mostruose rende il tutto davvero di grande impatto, a quanto pare un'esperienza non proprio indicata per i deboli di stomaco.
Non c'è ancora una data di uscita precisa ma ILL dovrebbe arrivare nel corso del 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S: in attesa di saperne di più, vediamo dunque il nuovo trailer che ci introduce nell'incubo del protagonista.
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