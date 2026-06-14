ILL potrebbe essere bannato in Giappone perché troppo estremo

Il timore nasce dal fatto che il gioco non è apparso nella versione giapponese dello State of Play del 2 giugno, al contrario di quanto avvenuto in Nord America ed Europa, dove è stato mostrato un nuovo e terrificante trailer . L'assenza non è stata spiegata ufficialmente, alimentando inevitabilmente i sospetti.

Troppo violento per il mercato giapponese?

Per chi non lo sapesse, in Giappone è chiaramente possibile pubblicare giochi 18+ e survival horror, dopotutto parliamo della patria di Resident Evil, ma la CERO impone regole molto rigide. Anche con la classificazione CERO Z (riservata ai maggiori di 18 anni) esistono limiti precisi sulla quantità di violenza, sangue e gore che può essere mostrata.

In passato queste restrizioni hanno portato al blocco di vari titoli su console, come The Callisto Protocol, Dead Space e il remake del 2023. Anche Capcom, per rispettare le norme locali, ha spesso applicato censure alle versioni giapponesi di Resident Evil o pubblicato edizioni CERO D, con censure per renderle meno cruente rispetto alle controparti CERO Z. Per questi motivi, una parte del pubblico giapponese teme che ILL possa subire lo stesso destino.

Come sottolinea la testata Automaton, è però importante notare che al momento ILL è presente sia sul PlayStation Store giapponese sia su Steam, dove viene indicato il supporto a interfaccia e sottotitoli in giapponese. Questo suggerisce che il team di sviluppo, Team Clout, abbia effettivamente intenzione di pubblicarlo nel Paese.

Una possibile soluzione, senza ricorrere a costose censure manuali (che potrebbero richiedere di modificare intere porzioni di gioco), potrebbe essere la pubblicazione tramite IARC, un sistema di classificazione internazionale più generico che però non consente la vendita nei negozi fisici. In questo scenario, il gioco arriverebbe in Giappone solo in formato digitale, come già accaduto con Dead Space su PC. In teoria sarebbe possibile distribuirlo anche sul PlayStation Store e Xbox Store tramite IARC, ma Sony tende a non pubblicare giochi IARC sul proprio store, rendendo questa opzione poco probabile, il che spiegherebbe l'assenza dallo State of Play.

A ogni modo, per il momento siamo nel reame dei dubbi e delle speculazioni, per sapere come stanno effettivamente le cose non resta che attendere comunicazioni ufficiali.