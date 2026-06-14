Forgotlings ha una data di uscita su PS5 e Xbox, è il metroidvania dai creatori di Forgotton Anne

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che alterna sequenze animate e gameplay. Lo trovate qui sotto. Nella stessa giornata, la versione PC, attualmente disponibile su Steam, arriverà anche su Epic Games Store e GOG .

Il publisher Hitcents e gli sviluppatori di Throughline Games hanno annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Forgotlings , action adventure a scorrimento con elementi metroidvania realizzato dagli autori di Forgotton Anne. Il gioco sarà disponibile su entrambe le console dal 18 giugno.

Che cos’è Forgotlings

Forgotlings è un'avventura d'azione dal forte impatto visivo, ambientata nelle Forgotten Lands, un regno magico in cui ogni oggetto smarrito, giocattoli, lettere, vestiti, calzini spaiati, prende vita sotto forma di creatura senziente. In questo mondo sospeso tra nostalgia e meraviglia, i Dimenticati vivono divisi in tribù spesso in conflitto, legate da antiche divergenze e dal desiderio comune di essere ricordati.

Il protagonista è Fig, un ex manichino d'abbigliamento dimenticato che ora viaggia come capitano di Volare, una nave senziente. Quando un'oscura minaccia inizia a risvegliarsi e il fragile equilibrio tra le tribù rischia di spezzarsi, Fig parte per un viaggio attraverso cieli tempestosi, città perdute e territori inesplorati, con l'obiettivo di riunire le fazioni rivali prima che l'oscurità inghiotta tutto.

Il gioco è rappresentato in 2,5D e combina meccaniche da metroidvania, incentivando l'esplorazione e il ritorno nelle aree già visitate grazie allo sblocco progressivo di nuove abilità di movimento e combattimento. Le sezioni di gameplay si alternano a scene animate disegnate a mano, ispirate all'animazione giapponese, mentre la narrazione è arricchita da scelte morali, personaggi doppiati e una colonna sonora brillante.