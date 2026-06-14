Xbox ha ricevuto aggiornamenti di sistema con nuovo logo, badge e altro, anche per Forza Horizon 6

Nel corso del fine settimana, Xbox ha ricevuto alcuni aggiornamenti che hanno portato a varie novità, più o meno visibili, compresa la nuova animazione con il nuovo logo all'accensione e la correzione del problema dei salvataggi per Forza Horizon 6.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la nuova animazione all'avvio di Xbox Series X|S rientra in un aggiornamento generale del sistema che comporta anche altre novità meno visibili: sicuramente, l'aspetto che salta subito all'occhio è proprio il nuovo logo verde che Xbox ha iniziato a utilizzare di recente, che ora campeggia anche all'accensione delle console.
Oltre a questo, il nuovo aggiornamento introduce anche alcune correzioni alla gestione della coda dei download per quanto riguarda gli aggiornamenti, con la correzione di alcuni problemi che potevano rallentare le operazioni, la mancata interazione con lacune schede gioco che poteva emergere in certi casi e alcuni errori di visualizzazione e gestione dei giochi in libreria e nella coda dei download.
Alcune novità ben visibili
Tra le altre novità introdotte dall'aggiornamento di sistema delle ore scorse c'è anche l'introduzione dei nuovi badge collegati al Gamerscore: in base al punteggio complessivo ottenuto, i giocatori ora ricevono un badge che mostra chiaramente il loro "livello", diventando più complesso e vistoso all'aumentare del punteggio totale.
Altre novità riguardano l'introduzione di nuovi filtri per navigare nella libreria dei giochi, consentendo una visualizzazione più chiara dei contenuti, una rielaborazione del sistema di Microsoft Reward, l'amento di risoluzione per le icone dei giocatori e alcune copertine dei giochi e altro.
Un altro aggiornamento, distribuito proprio come update di sistema, è inoltre quello che dovrebbe aver corretto gli inconvenienti con il Quick Resume su Forza Horizon 6, che potevano portare alla perdita di dati e salvataggi.
In un primo momento, Playground Games aveva raccomandato di disabilitare il Quick Resume ma, a questo punto, il problema dovrebbe essere stato risolto su Xbox Series X|S.
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