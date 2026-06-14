Xbox ha ricevuto aggiornamenti di sistema con nuovo logo, badge e altro, anche per Forza Horizon 6

Nel corso del fine settimana, Xbox ha ricevuto alcuni aggiornamenti che hanno portato a varie novità, più o meno visibili, compresa la nuova animazione con il nuovo logo all'accensione e la correzione del problema dei salvataggi per Forza Horizon 6.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la nuova animazione all'avvio di Xbox Series X|S rientra in un aggiornamento generale del sistema che comporta anche altre novità meno visibili: sicuramente, l'aspetto che salta subito all'occhio è proprio il nuovo logo verde che Xbox ha iniziato a utilizzare di recente, che ora campeggia anche all'accensione delle console.

Oltre a questo, il nuovo aggiornamento introduce anche alcune correzioni alla gestione della coda dei download per quanto riguarda gli aggiornamenti, con la correzione di alcuni problemi che potevano rallentare le operazioni, la mancata interazione con lacune schede gioco che poteva emergere in certi casi e alcuni errori di visualizzazione e gestione dei giochi in libreria e nella coda dei download.