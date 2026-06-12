Xbox Game Pass, i giochi in arrivo nella prima parte di giugno, da Starseeker a Persona 5 Royal

Siamo in un periodo denso di novità, soprattutto sul fronte della programmazione delle prossime lineup, tra i vari eventi di presentazione in corso durante questa fine primavera e inizio estate, ma le uscite proseguono comunque anche sul servizio in abbonamento di Microsoft. Come possiamo vedere nella panoramica dei giochi in arrivo in questa prima parte di giugno, la nuova ondata di titoli non presenta novità enormi, soprattutto se paragonate alle ultime uscite delle settimane scorse, che hanno visto anche l'arrivo di Forza Horizon 6, ma il ritmo resta comunque notevolmente sostenuto, con qualche grossa introduzione nel livello Premium.
Nel frattempo, tante novità sono emerse, in prospettiva, per quanto riguarda i prossimi sviluppi del catalogo, con oltre venti giochi presentati per Game Pass nel corso dell'Xbox Games Showcase, cosa che garantisce un futuro veramente roseo sul fronte dei giochi in arrivo tra estate, autunno e inverno.
Tra questi ci sono alcuni titoli veramente di grosso calibro come Halo: Campaign Evolved in arrivo il 28 luglio, Minecraft Dungeons II il 29 settembre, Gears of War: E-Day previsto per il 6 ottobre e poi Fable, Clockwork Revolution, State of Decay 3, Senua, Spyro: A Realm Beyond e tanti altri nel 2027, rimanendo su quelli che sono stati effettivamente presentati nel corso dell'evento. Prima di passare alla consueta panoramica delle novità in arrivo ricordiamo che tra i giochi della seconda metà di maggio sono stati aggiunti a sorpresa anche Batman: Arkham Knight in versione PC e Escape the Backrooms, che non risultavano nell'annuncio ufficiale. Inoltre, ci sono cinque giochi che lasciano il catalogo a metà giugno.
Solarpunk - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 giugno (Ultimate, PC)
Prendendo spunto dall'omonimo movimento culturale che punta a una visione ambientalistica e ottimista del futuro, Solarpunk propone proprio una sorta di realizzazione di questa, calandoci in un mondo tecnologicamente avanzato ma in equilibrio con la natura.
Il gioco è di fatto una sorta di survival nel quale dobbiamo cercare di costruire e gestire un insediamento in un mondo formato da isole galleggianti in aria, utilizzando solo fonti di energia rinnovabili ed ecologiche, e raccogliendo risorse derivate dalla terra. In Solarpunk ci troviamo sostanzialmente a costruire una sorta di fattoria fantascientifica estremamente naturale, coltivando la terra e utilizzando tecnologie in grado di non avere ricadute negative sull'ambiente, come quella solare, eolica e varie altre soluzioni che sappiano sfruttare al meglio l'ecosistema circostante. La particolare conformazione del mondo ci porta poi ad esplorare il cielo con dirigibili e veicoli simili, oltre a modellare gli appezzamenti di terra più armoniosamente possibile.
Beastro - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 11 giugno (Ultimate, PC)
Con una scelta veramente geniale, Beastro dimostra già nel titolo il suo connubio piuttosto ardito, ma messo in scena con notevole maestria: il gioco mischia le caratteristiche tipiche dell'adventure RPG con personaggi "furry", per così dire, a quelle della simulazione di cucina, mettendoci nel ruolo di un cuoco che si ritrova in qualche modo in un ruolo focale per il salvataggio del mondo, attraverso la creazione di eccezionali ricette.
In tutto questo rientra anche la meccanica da deck builder, visto che gli ingredienti sono rappresentati da carte che devono essere raccolte, curate e mischiate insieme in modo da creare dei piatti sempre più potenti e originali. La storia racconta del giovane chef Panko che si ritrova a dover gestire il ristorante del mentore scomparso, cercando di farlo funzionare al meglio e scoprire anche cosa sia successo al grande maestro. Come raccontato nel nostro provato, Beastro dimostra come anche il ruolo di un cuoco in un villaggio assediato da mostri possa essere di fondamentale importanza, fornendo sostentamento e supporto ai combattenti e aiutando a preservare la pace.
Frog Sqwad - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 11 giugno (Ultimate, PC)
Un action platform multiplayer "a estrazione" cooperativo a base di rane, ecco cosa ci troviamo di fronte con questo folle Frog Sqwad e la definizione fa già capire come sia difficile inquadrare questo titolo dotato di tante sfaccettature.
All'interno di livelli irti di ostacoli, ci troviamo a controllare un gruppo di rane dai movimenti piuttosto bizzarri, a causa anche della consueta fisica "strana" che contraddistingue spesso questo tipo di giochi. In gruppi di massimo quattro giocatori, siamo chiamati a raggiungere tanti obiettivi e uscire possibilmente intonsi dai vari scenari, cercando anche di mangiare il più possibile per far diventare sempre più grossa la propria rana. Ogni partita introduce nuove situazioni e nuovi pericoli, ma anche diverse possibilità di costruzione e, soprattutto, di creare gag assolutamente folli in compagnia degli altri giocatori. Se si ha un gruppetto di amici con cui condividerlo, Frog Sqwad può essere un'aggiunta notevole nel catalogo di Game Pass.
Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 11 giugno (Ultimate, PC)
Astroneer è cresciuto fino a diventare un franchise vero e proprio, e la sua ultima evoluzione è questo Starseeker: Astroneer Expeditions, ancora in fase di accesso anticipato ma lanciato già all'interno del catalogo di Game Pass Ultimate e PC.
Ha qualcosa dell'originale, a cui si riferisce come ambientazione generale e visione fantascientifica, ma presenta un'esperienza di gioco piuttosto diversa, meno libera e più incentrata sul perseguire obiettivi all'interno di missioni diverse. Alla base di tutto c'è sempre la collaborazione tra i giocatori, con l'azione cooperativa a caratterizzare il gameplay anche in questo caso, ma la struttura è più classica in un certo senso, quasi da RPG, con la necessità di partire per spedizioni alla scoperta di varie zone della galassia con la ESS Starseeker ed esplorare pianeti sconosciuti, portando a termine gli obiettivi che ci pongono in tante situazioni differenti.
Junkster - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 16 giugno (Ultimate, PC)
Tra le novità assolute di questa ondata c'è Junkster, un action platform in 3D che richiama un po' la tradizione classica del genere ma propone anche qualcosa di molto originale nelle sue meccaniche.
Protagonista della storia è un piccolo robot costruttore, che si schianta con la sua navicella su un pianeta-discarica e deve ricostruire la propria nave e ritrovare il carico disperso, composto da importanti manufatti umani. Armato di una specie di chiave inglese, l'androide UM-13 deve far fronte a una grande quantità di imprevisti e pericoli, ma non è certamente uno sprovveduto. Il suo fido attrezzo gli consente non solo di colpire i nemici e ampliare le proprie capacità di movimento, ma anche di costruire qualsiasi cosa a partire dai pezzi di scarto che riesce a trovare in giro per il pianeta, ampliando le possibilità di sopravvivenza, esplorazione e combattimento in maniera esponenziale. Questa caratteristica ovviamente arricchisce il gameplay, proponendo soluzioni che ricordano un po' il vecchio Banjo-Kazooie: Viti e bulloni.
Gli arrivi e le partenze della prima parte di giugno 2026
Disponibili su Game Pass dal 2 giugno
- Final Fantasy VI - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 2 giugno (Ultimate, Premium, PC)
- Jurassic World Evolution 3 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 2 giugno (Ultimate, Premium, PC)
- Herdling - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 giugno (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)
- Total Chaos - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 giugno (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)
- Solarpunk - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 giugno (Ultimate, PC)
- Undisputed - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 8 giugno (Ultimate, Premium, PC)
- Persona 5 Royal - Cloud, Xbox e PC, 9 giugno (Ultimate, Premium, PC)
- Beastro - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 11 giugno (Ultimate, PC)
- Frog Sqwad - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 11 giugno (Ultimate, PC)
- Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 11 giugno (Ultimate, PC)
- Junkster - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 16 giugno (Ultimate, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 15 giugno
- Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Xbox e PC)
- Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox e PC)
- Scott Pilgrim vs. The World (Cloud, Xbox e PC)
- Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition (Cloud, Xbox e PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (Cloud, Xbox e PC)
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