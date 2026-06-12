Xbox Game Pass, i giochi in arrivo nella prima parte di giugno, da Starseeker a Persona 5 Royal

Herdling - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 giugno (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC) Tra i primi arrivi c'è una comparsa su Premium di un titolo lanciato tempo fa direttamente su Ultimate: si tratta di Herdling, un'avventura a base di pastorizia e mistero. Un pascolo di Herdling È sviluppato da Okomotive, team conosciuto per la serie FAR, con cui questa nuova produzione ha diversi elementi in comune, soprattutto in termini atmosfera e caratteristiche generali dell'avventura. Il protagonista è un pastore che deve guidare un gregge di strani e adorabili animali mansueti, ma che si ritrova ad avere a che fare anche con elementi di mistero e avventura durante il pascolo presso i meravigliosi scenari montani, alla ricerca di un approdo sicuro per le creature. Oltre alla necessità di trovare il percorso migliore all'interno degli scenari, ci troviamo anche di fronte a incontri strani e sorprendenti, o alle prese con minacce di vario tipo, mentre ci addentriamo all'interno di ambientazioni naturali sempre più selvagge, ma che celano strani misteri. Similmente a FAR: Lone Sails e FAR: Changing Tides, anche Herdling si incentra molto sulle sfide ambientali e sul grande fascino di ampi scenari naturali più o meno incontaminati, in grado di riservare sorprese, meraviglia ma anche un senso costante di minaccia da affrontare.

Total Chaos - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 giugno (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC) Lanciato a sorpresa su Ultimate durante l'Xbox Partner Showcase, Total Chaos è stato inserito anche all'interno del catalogo Premium. Inquietanti incontri in Total Chaos Si tratta del nuovo action horror sviluppato da Trigger Happy Interactive, autori di Turbo Overkill, con la collaborazione del leggendario musicista Akira Yamaoka. È uno sparatutto in prima persona che assume però anche caratteristiche action e adventure in alcune situazioni, incentrato sulla tensione costante data da scenari e creature in grado di incutere inquietudine. Come spiegato nella nostra recensione di Total Chaos, nel gioco dobbiamo esplorare vari luoghi dell'isola di Fort Oasis, comprese le antiche miniere nelle quali sembra si celi un male antico ed estremamente potente, contro il quale ci sarà da imbastire una lotta particolarmente impegnativa. Il gameplay appare decisamente vicino a quello di uno sparatutto in prima persona classico, ma l'azione propone diverse situazioni anche in stile adventure, con l'aggiunta della possibilità di raccogliere risorse ed effettuare crafting.

Solarpunk - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 giugno (Ultimate, PC) Prendendo spunto dall'omonimo movimento culturale che punta a una visione ambientalistica e ottimista del futuro, Solarpunk propone proprio una sorta di realizzazione di questa, calandoci in un mondo tecnologicamente avanzato ma in equilibrio con la natura. Uno scenario "cozy" in Solarpunk Il gioco è di fatto una sorta di survival nel quale dobbiamo cercare di costruire e gestire un insediamento in un mondo formato da isole galleggianti in aria, utilizzando solo fonti di energia rinnovabili ed ecologiche, e raccogliendo risorse derivate dalla terra. In Solarpunk ci troviamo sostanzialmente a costruire una sorta di fattoria fantascientifica estremamente naturale, coltivando la terra e utilizzando tecnologie in grado di non avere ricadute negative sull'ambiente, come quella solare, eolica e varie altre soluzioni che sappiano sfruttare al meglio l'ecosistema circostante. La particolare conformazione del mondo ci porta poi ad esplorare il cielo con dirigibili e veicoli simili, oltre a modellare gli appezzamenti di terra più armoniosamente possibile.

Undisputed - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 8 giugno (Ultimate, Premium, PC) Per chi ha voglia di menare un po' le mani in un contesto un po' più realistico dei normali picchiaduro, Undisputed può rappresentare la soluzione ideale, in arrivo su tutti i livelli di Game Pass in questi giorni. Una sessione di allenamento sul ring in Undisputed Nella nostra recensione del gioco parliamo del ritorno della boxe nel mondo dei videogiochi, perché in effetti tra le due entità c'è un rapporto non semplice: le simulazioni vere e proprie storicamente non sono molte, così come anche le interpretazioni arcade, se si parla di vera e propria boxe, dunque Undisputed va a coprire una posizione importante nel catalogo videoludico in generale e del Game Pass in particolare. Non si tratta soltanto di replicare situazioni e fattezze degli scontri reali con le licenze ufficiali, il gioco di Steel City Interactive cerca di mettere in scena anche la strategia, la tattica e le abilità richieste per poter superare l'avversario sul ring in maniera alquanto realistica, riuscendoci per buona parte.

Persona 5 Royal - Cloud, Xbox e PC, 9 giugno (Ultimate, Premium, PC) A distanza di qualche anno dalla sua prima apparizione, torna su Xbox Game Pass anche Persona 5 Royal, questa volta anche su Premium. I protagonisti al bar in Persona 5 Royal Considerato universalmente uno dei migliori JRPG di sempre, il gioco mette in scena le peripezie di un gruppo di ragazzi che si ritrovano ad alternare la loro identità standard da studenti di una scuola superiore di Tokyo a quelle notturne di "Ladri Fantasma", sorte di super-eroi che agiscono in una dimensione parallela per cercare di risolvere i problemi del mondo reale agendo sulla mente e il "cuore" di vari personaggi problematici. Al di là del buon sistema di gioco, quello che colpisce, come abbiamo spiegato anche nella nostra recensione di Persona 5 Royale, è il modo in cui il gioco ci cattura nella sua narrazione, rendendoci parte di un vero e proprio anime interattivo. La versione Royal introduce peraltro diversi nuovi contenuti fra personaggi aggiuntivi e un ulteriore semestre con parti di storia inedite rispetto all'originale, raggiungendo un livello ancora più elevato come riferito nella nostra recensione di Persona 5 Royal.

Beastro - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 11 giugno (Ultimate, PC) Con una scelta veramente geniale, Beastro dimostra già nel titolo il suo connubio piuttosto ardito, ma messo in scena con notevole maestria: il gioco mischia le caratteristiche tipiche dell'adventure RPG con personaggi "furry", per così dire, a quelle della simulazione di cucina, mettendoci nel ruolo di un cuoco che si ritrova in qualche modo in un ruolo focale per il salvataggio del mondo, attraverso la creazione di eccezionali ricette. Il protagonista di Beastro In tutto questo rientra anche la meccanica da deck builder, visto che gli ingredienti sono rappresentati da carte che devono essere raccolte, curate e mischiate insieme in modo da creare dei piatti sempre più potenti e originali. La storia racconta del giovane chef Panko che si ritrova a dover gestire il ristorante del mentore scomparso, cercando di farlo funzionare al meglio e scoprire anche cosa sia successo al grande maestro. Come raccontato nel nostro provato, Beastro dimostra come anche il ruolo di un cuoco in un villaggio assediato da mostri possa essere di fondamentale importanza, fornendo sostentamento e supporto ai combattenti e aiutando a preservare la pace.

Frog Sqwad - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 11 giugno (Ultimate, PC) Un action platform multiplayer "a estrazione" cooperativo a base di rane, ecco cosa ci troviamo di fronte con questo folle Frog Sqwad e la definizione fa già capire come sia difficile inquadrare questo titolo dotato di tante sfaccettature. Una tipica situazione di gioco in Frog Sqwad All'interno di livelli irti di ostacoli, ci troviamo a controllare un gruppo di rane dai movimenti piuttosto bizzarri, a causa anche della consueta fisica "strana" che contraddistingue spesso questo tipo di giochi. In gruppi di massimo quattro giocatori, siamo chiamati a raggiungere tanti obiettivi e uscire possibilmente intonsi dai vari scenari, cercando anche di mangiare il più possibile per far diventare sempre più grossa la propria rana. Ogni partita introduce nuove situazioni e nuovi pericoli, ma anche diverse possibilità di costruzione e, soprattutto, di creare gag assolutamente folli in compagnia degli altri giocatori. Se si ha un gruppetto di amici con cui condividerlo, Frog Sqwad può essere un'aggiunta notevole nel catalogo di Game Pass.

Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 11 giugno (Ultimate, PC) Astroneer è cresciuto fino a diventare un franchise vero e proprio, e la sua ultima evoluzione è questo Starseeker: Astroneer Expeditions, ancora in fase di accesso anticipato ma lanciato già all'interno del catalogo di Game Pass Ultimate e PC. Esploratori spaziali in azione in Starseeker: Astroneer Expeditions Ha qualcosa dell'originale, a cui si riferisce come ambientazione generale e visione fantascientifica, ma presenta un'esperienza di gioco piuttosto diversa, meno libera e più incentrata sul perseguire obiettivi all'interno di missioni diverse. Alla base di tutto c'è sempre la collaborazione tra i giocatori, con l'azione cooperativa a caratterizzare il gameplay anche in questo caso, ma la struttura è più classica in un certo senso, quasi da RPG, con la necessità di partire per spedizioni alla scoperta di varie zone della galassia con la ESS Starseeker ed esplorare pianeti sconosciuti, portando a termine gli obiettivi che ci pongono in tante situazioni differenti.

Junkster - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 16 giugno (Ultimate, PC) Tra le novità assolute di questa ondata c'è Junkster, un action platform in 3D che richiama un po' la tradizione classica del genere ma propone anche qualcosa di molto originale nelle sue meccaniche. Il protagonista di Junkster a bordo di un sua creazione Protagonista della storia è un piccolo robot costruttore, che si schianta con la sua navicella su un pianeta-discarica e deve ricostruire la propria nave e ritrovare il carico disperso, composto da importanti manufatti umani. Armato di una specie di chiave inglese, l'androide UM-13 deve far fronte a una grande quantità di imprevisti e pericoli, ma non è certamente uno sprovveduto. Il suo fido attrezzo gli consente non solo di colpire i nemici e ampliare le proprie capacità di movimento, ma anche di costruire qualsiasi cosa a partire dai pezzi di scarto che riesce a trovare in giro per il pianeta, ampliando le possibilità di sopravvivenza, esplorazione e combattimento in maniera esponenziale. Questa caratteristica ovviamente arricchisce il gameplay, proponendo soluzioni che ricordano un po' il vecchio Banjo-Kazooie: Viti e bulloni.

Gli arrivi e le partenze della prima parte di giugno 2026 Disponibili su Game Pass dal 2 giugno

Final Fantasy VI - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 2 giugno (Ultimate, Premium, PC)

Jurassic World Evolution 3 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 2 giugno (Ultimate, Premium, PC)

Herdling - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 giugno (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)

Total Chaos - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 giugno (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)

Solarpunk - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 giugno (Ultimate, PC)

Undisputed - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 8 giugno (Ultimate, Premium, PC)

Persona 5 Royal - Cloud, Xbox e PC, 9 giugno (Ultimate, Premium, PC)

Beastro - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 11 giugno (Ultimate, PC)

Frog Sqwad - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 11 giugno (Ultimate, PC)

Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 11 giugno (Ultimate, PC)

Junkster - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 16 giugno (Ultimate, PC) Non più disponibili su Game Pass dal 15 giugno

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Xbox e PC)

Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox e PC)

Scott Pilgrim vs. The World (Cloud, Xbox e PC)

Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition (Cloud, Xbox e PC)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (Cloud, Xbox e PC)