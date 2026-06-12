Il futuro MacBook touchscreen è ormai “confermato”: ecco cosa sappiamo finora

Dopo le precedenti indiscrezioni relative a un possibile MacBook con schermo touch e relative funzionalità, nuove voci parlano di una presunta "conferma al 100%" sull'arrivo di questo dispositivo. È evidente, però, che si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da un leaker e non da fonti ufficiali, motivo per cui è sempre consigliabile prendere queste informazioni con le dovute cautele. Detto questo, le ipotesi continuano a rafforzarsi e non è escluso che possa passare poco tempo prima di vedere un prodotto di questo tipo concretizzarsi. Ecco tutto ciò che sappiamo finora e le informazioni emerse di recente.

MacBook con schermo touch si farà

I nuovi dettagli sono stati riportati dall'informatore Instant Digital su Weibo. Il leaker in questione avrebbe accesso a informazioni privilegiate provenienti da fonti interne alla catena di approvvigionamento e, secondo quanto riportato, il MacBook con touchscreen sarebbe "confermato al 100%". In passato si è già dimostrato piuttosto affidabile, anticipando correttamente diverse informazioni poi rivelatesi vere, motivo per cui non resta che attendere eventuali conferme ufficiali da parte di Apple.

MacBook touchscreen

In ogni caso, se ne parla ormai da mesi e le diverse fonti emerse nel tempo hanno progressivamente rafforzato queste ipotesi. Perfino qualche anno fa erano emerse le primissime voci in merito: nel 2023, ad esempio, Mark Gurman di Bloomberg aveva riportato che un futuro MacBook Pro con display OLED avrebbe potuto introdurre per la prima volta il touchscreen nella gamma Mac. Inizialmente il lancio era previsto per il 2025, ma ciò non si è mai concretizzato.

Le tempistiche effettive potrebbero però subire variazioni: secondo l'analista Ming-Chi Kuo, il primo dispositivo sarebbe entrato in produzione di massa nel 2026, mentre Mark Gurman ritiene che la carenza di chip di memoria potrebbe far slittare il debutto al 2027.