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Super Mario Bros. Wonder + Tutti al Parco Bellabel è al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/06/2026
Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel
Super Mario Bros. Wonder
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Se sei un appassionato, il gioco Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel è attualmente su Amazon a 59,90 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'esperienza sorprendente

Si tratta del gioco Super Mario Bros. Wonder per la nuova console Nintendo Switch 2. In questa edizione è stata aggiunta la modalità assistita, per esplorare il Regno dei Fiori senza pressioni. Ti aspetteranno anche nuovi personaggi, come Rosalinda e Sfavillotto. La piazza del Parco Bellabel introduce la modalità multiplayer, con 17 nuove attrazioni, il campo base, la scuola di addestramento gestita dalla Truppa Toad e tanto altro ancora.

Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel
Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel

Se sei interessato e vorresti saperne di più, ti invitiamo a leggere il nostro provato con le nostre impressioni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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