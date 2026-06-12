Super Mario Bros. Wonder + Tutti al Parco Bellabel è al minimo storico

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Un'esperienza sorprendente
Si tratta del gioco Super Mario Bros. Wonder per la nuova console Nintendo Switch 2. In questa edizione è stata aggiunta la modalità assistita, per esplorare il Regno dei Fiori senza pressioni. Ti aspetteranno anche nuovi personaggi, come Rosalinda e Sfavillotto. La piazza del Parco Bellabel introduce la modalità multiplayer, con 17 nuove attrazioni, il campo base, la scuola di addestramento gestita dalla Truppa Toad e tanto altro ancora.
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