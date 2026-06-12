L'art director di Star Fox 64 ha pianto nel vedere la grafica del Remake

Quando si passa dal Nintendo 64 al Nintendo Switch 2, è ovvio che il salto grafico è notevole, soprattutto se parliamo di un gioco come Star Fox 64, che arriverà presto in versione remake sull'attuale generazione di console della grande N.
Il salto grafico è inoltre stato così significativo che ha portato l'originale art director alle lacrime.
Il commento dell'art director di Star Fox 64
Takaya Imamura, art director di Star Fox 64, ha commentato tramite Twitter la propria reazione nel vedere la grafica della versione Nintendo Switch 2 del gioco.
"Ai tempi del Nintendo 64, era difficile far capire alla gente la differenza tra la grafica pre-renderizzata e la CGI in tempo reale. Molti pensavano che le splendide scene d'intermezzo su PlayStation fossero semplicemente il riflesso delle capacità della console."
"Ecco perché, con Star Fox 64, abbiamo puntato a creare scene dimostrative e presentazioni che fossero impressionanti tanto quanto la grafica pre-renderizzata, pur continuando a ricercare il fascino unico della grafica in tempo reale. In questo senso, i miglioramenti grafici del nuovo capitolo mi fanno davvero venire le lacrime agli occhi."
In precedenza, Imamura ha dichiarato che - pur apprezzando il design di Fox McCloud nel nuovo gioco - preferisce la versione apparsa in Super Mario Galaxy - Il Film. Potete farvi un'idea voi stessi giocando la demo su Switch 2.
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