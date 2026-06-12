WhatsApp a pagamento con Meta One: l'abbonamento tutto incluso di cui non avevamo bisogno

Le informazioni arrivano dalla versione beta 2.26.23.10 di WhatsApp per Android, dove sono stati individuati riferimenti a Meta One , una nuova proposta che consentirebbe di accedere a funzionalità avanzate disponibili su WhatsApp, Instagram, Facebook e Meta AI attraverso un solo abbonamento.

WhatsApp integra i nuovi piani Meta One nell'app Android

Le novità individuate nella beta mostrano che Meta sta lavorando all'integrazione diretta dei piani Meta One all'interno della sezione dedicata agli abbonamenti di WhatsApp. L'obiettivo sembra essere quello di centralizzare la gestione dei servizi premium, evitando agli utenti di sottoscrivere più piani separati per accedere alle funzionalità avanzate delle diverse piattaforme.

I nuovi piani Meta One (fonte: wabetainfo)

I piani previsti sarebbero due: Meta One Plus e Meta One Premium. Entrambi includerebbero automaticamente WhatsApp Plus, il nuovo abbonamento che offre strumenti aggiuntivi per personalizzare l'esperienza di messaggistica.

Meta One Plus avrebbe un costo di 6,99 euro al mese e potrebbe essere proposto con un periodo di prova gratuito di un mese in alcuni mercati. Il piano sarebbe focalizzato soprattutto sulle funzionalità di intelligenza artificiale, offrendo limiti di utilizzo più elevati, capacità di ragionamento avanzate e strumenti più completi per la generazione di immagini e video.

I vantaggi sarebbero disponibili su tutti i profili Meta associati allo stesso account, compreso il servizio Meta AI. In questo modo, un'unica sottoscrizione consentirebbe di sfruttare le stesse funzionalità su più piattaforme senza costi aggiuntivi.

Per gli utenti con esigenze più avanzate sarebbe invece previsto Meta One Premium, disponibile a 20,99 euro al mese. Oltre a includere tutte le caratteristiche del piano Plus, questa versione offrirebbe una maggiore capacità di elaborazione per richieste più complesse, un numero superiore di crediti per la generazione di contenuti multimediali e soglie di utilizzo più elevate per gli strumenti di IA.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio l'inclusione di WhatsApp Plus all'interno di entrambi i piani Meta One. Chi sceglierà uno degli abbonamenti non dovrà quindi acquistare separatamente il servizio premium dell'app di messaggistica. WhatsApp Plus introduce diverse opzioni aggiuntive, tra cui pacchetti esclusivi di adesivi animati, nuovi temi grafici per l'interfaccia, icone personalizzate dell'applicazione, un numero maggiore di chat fissate in alto e suonerie dedicate. Sono inoltre previste funzioni avanzate per la gestione delle liste di conversazione.

Sarà interessante osservare come gli utenti reagiranno a questa proposta, soprattutto in un periodo in cui le sottoscrizioni digitali continuano a moltiplicarsi. Voi cosa ne pensate? Paghereste per un abbonamento di questo tipo?