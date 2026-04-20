WhatsApp Plus è ufficialmente in fase di test: manca poco all'arrivo dell’abbonamento premium?

WhatsApp sta per introdurre un piano a pagamento con diverse funzioni esclusive, chiamato WhatsApp Plus. Dopo essere stato avvistato a inizio marzo, adesso è ufficialmente in fase di test. Questo tipo di abbonamento offre una serie di contenuti esclusivi, tra opzioni di personalizzazione, sticker, temi, icone diverse e suonerie inedite . Oltre alla pura estetica, il piano premium consente di usufruire di alcune funzionalità specifiche che riepiloghiamo di seguito.

L'abbonamento prevede diverse opzioni di personalizzazione: otterrete sticker esclusivi, 18 nuovi temi con cui personalizzare le chat , 14 icone diverse legate all'applicazione e 10 suonerie inedite. Ve ne abbiamo già parlato in precedenza: l'interfaccia dovrebbe consentire agli utenti di ascoltare un'anteprima delle suonerie direttamente dall'app, senza quindi aprire il gestore audio.

Come già anticipato, l'abbonamento è in fase di test per una fascia ristretta di utenti: alcuni, in particolare, stanno ricevendo un invito a partecipare attivando un mese di prova gratis. L'abbonamento costerà 2,49 € al mese con rinnovo automatico , ma potremmo aspettarci eventuali variazioni di prezzo, quindi vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze. Ad ogni modo, dovrebbe essere disponibile su WhatsApp Messenger (WhatsApp Business è escluso).

Ulteriori novità in futuro

Queste sono solo alcune delle funzioni che WhatsApp ha intenzione di introdurre: molte altre verranno aggiunte successivamente. Attualmente, il piano premium è per dispositivi Android, mentre il supporto su iOS è previsto in una fase successiva.

Ovviamente l'abbonamento è facoltativo ed è possibile anche cancellare il rinnovo automatico 24 ore prima della scadenza. Eventuali funzioni esclusive potrebbero riguardare anche Meta AI, sebbene non ci siano ancora conferme in merito. Nel frattempo, è già possibile vedere il nuovo logo all'interno dell'app.