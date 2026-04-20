WhatsApp Plus è ufficialmente in fase di test: manca poco all'arrivo dell’abbonamento premium?

WhatsApp sta per introdurre un piano a pagamento con diverse funzioni esclusive, chiamato WhatsApp Plus. Dopo essere stato avvistato a inizio marzo, adesso è ufficialmente in fase di test. Questo tipo di abbonamento offre una serie di contenuti esclusivi, tra opzioni di personalizzazione, sticker, temi, icone diverse e suonerie inedite. Oltre alla pura estetica, il piano premium consente di usufruire di alcune funzionalità specifiche che riepiloghiamo di seguito.
Quando sarà disponibile?
Come già anticipato, l'abbonamento è in fase di test per una fascia ristretta di utenti: alcuni, in particolare, stanno ricevendo un invito a partecipare attivando un mese di prova gratis. L'abbonamento costerà 2,49 € al mese con rinnovo automatico, ma potremmo aspettarci eventuali variazioni di prezzo, quindi vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze. Ad ogni modo, dovrebbe essere disponibile su WhatsApp Messenger (WhatsApp Business è escluso).
L'abbonamento prevede diverse opzioni di personalizzazione: otterrete sticker esclusivi, 18 nuovi temi con cui personalizzare le chat, 14 icone diverse legate all'applicazione e 10 suonerie inedite. Ve ne abbiamo già parlato in precedenza: l'interfaccia dovrebbe consentire agli utenti di ascoltare un'anteprima delle suonerie direttamente dall'app, senza quindi aprire il gestore audio.
Passando alle funzionalità vere e proprie, potrete fissare fino a 20 chat contemporaneamente. In questo modo potrete mantenere le conversazioni più importanti in cima alla lista delle chat.
Ulteriori novità in futuro
Queste sono solo alcune delle funzioni che WhatsApp ha intenzione di introdurre: molte altre verranno aggiunte successivamente. Attualmente, il piano premium è per dispositivi Android, mentre il supporto su iOS è previsto in una fase successiva.
Ovviamente l'abbonamento è facoltativo ed è possibile anche cancellare il rinnovo automatico 24 ore prima della scadenza. Eventuali funzioni esclusive potrebbero riguardare anche Meta AI, sebbene non ci siano ancora conferme in merito. Nel frattempo, è già possibile vedere il nuovo logo all'interno dell'app.